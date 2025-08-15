المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

08:17 م 15/08/2025
حمزة وليد لاعب منتخب مصر لكرة اليد للناشئين خلال م

حمزة وليد لاعب منتخب مصر لكرة اليد تحت 19 عامًا خلال مواجهة النرويج

يختتم منتخب مصر للناشئين، مشواره في بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا، يوم الأحد المقبل، بخوض مواجهته الأخيرة، لتحديد مركزه النهائي في البطولة.

وخسر منتخب مصر فرصة المنافسة على ميدالية، بالسقوط في فخ الهزيمة أمام المنتخب الإسباني، خلال منافسات الدور ربع النهائي، بنتيجة 29-31، مساء أمس الخميس.

وعاد الفراعنة لاستعادة ذاكرة الانتصارات، بالفوز على منتخب النرويج، في الدور الترتيبي، بنتيجة 47-26.

فوز ساحق.. منتخب مصر يهزم النرويج في بطولة العالم لكرة اليد للناشئين

وشهدت المباراة تألق حارسي الفراعنة، يوسف عبد الهادي الذي تصدى لخمس تسديدات، ومصطفى عادل الذي قام بسبع تصديات.

كما انتزع حمزة وليد جائزة رجل المباراة، بفضل تسجيله 9 أهداف من 10 تسديدات.

موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد المقبلة في مونديال الناشئين

ويلتقي منتخب مصر مع الفائز من مباراة أيسلندا والمجر، يوم الأحد المقبل، في لقاء تحديد المركزين الخامس والسادس.

ويسعى منتخب مصر لمصالحة الجماهير، وإنهاء البطولة بانتصار جديد على منتخب أوروبي، بعدما فرط في تقدمه أمام إسبانيا بالدور ربع النهائي، والذي وصل لفارق 4 أهداف حتى الدقائق الأخيرة.

مصر -19
مصر -19
أخبار إحصائيات
منتخب اليد بطولة العالم للناشئين لكرة اليد منتخب مصر لكرة اليد تحت 19 عامًا

أخبار تهمك

