كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

إنتر ينفي رحيل مديره الرياضي صوب الهلال السعودي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:10 م 07/09/2025
إنتر

فريق إنتر ميلان

كشف جوزيبي ماروتا، رئيس إنتر ميلان، حقيقة رحيل الثنائي بييرو أوسيليو، المدير الرياضي، وداريو باتشين، رئيس الكشافين، عن النادي الإيطالي.

وربطت تقارير إيطالية نادي الهلال بالتفاوض مع أوسيليو وباتشين، لتعيين مدير رياضي ورئيس كشافين للموج الأزرق مع مضاعفة راتبهما، خلال الفترة المقبلة.

تقارير: ياسين عدلي يقترب من الانتقال إلى الشباب السعودي

ثنائي إنتر مستمر

وأكد جوزيبي ماروتا، رئيس إنتر، في تصريح عبر صحيفة "الرياضية" السعودية استمرار أوسيليو وداريو باتشين مع النادي الإيطالي، مشيرًا إلى عدم وجود نية لرحيلهما.

وقال ماروتا في تصريح عبر "الرياضية": "أوسيليو وداريو باتشين مستمران مع الإنتر، ولن يرحلا".

رسميا.. الهلال يعلن مشاركة ليوناردو في التدريبات الجماعية

إنتر يحافظ على مسؤوليه

تلقى أوسيليو عرضًا من جانب الهلال، إلا أن المدير الرياضي أجل رده إلى ما بعد نهاية فترة الانتقالات، قبل أن يحسم قراره بالاستمرار مع إنتر حيث يرتبط بالنيراتزوري حتى 2027.

ويبحث نادي الهلال عن التعاقد مع مدير رياضي أجنبي، في أعقاب استقالة فهد المفرج من منصب المدير التنفيذي للفريق الأول، قبل أن يتم إقناعه من قبل نواف بن سعد، رئيس مجلس الإدارة، بالعدول عن قراره، ومواصلة العمل داخل الموج الأزرق فيما يخص الجوانب الإدارية.

 

الدوري السعودي الهلال إنتر ميلان

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

