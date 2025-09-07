إنتر ينفي رحيل مديره الرياضي صوب الهلال السعودي

كشف جوزيبي ماروتا، رئيس إنتر ميلان، حقيقة رحيل الثنائي بييرو أوسيليو، المدير الرياضي، وداريو باتشين، رئيس الكشافين، عن النادي الإيطالي.

وربطت تقارير إيطالية نادي الهلال بالتفاوض مع أوسيليو وباتشين، لتعيين مدير رياضي ورئيس كشافين للموج الأزرق مع مضاعفة راتبهما، خلال الفترة المقبلة.

ثنائي إنتر مستمر

وأكد جوزيبي ماروتا، رئيس إنتر، في تصريح عبر صحيفة "الرياضية" السعودية استمرار أوسيليو وداريو باتشين مع النادي الإيطالي، مشيرًا إلى عدم وجود نية لرحيلهما.

وقال ماروتا في تصريح عبر "الرياضية": "أوسيليو وداريو باتشين مستمران مع الإنتر، ولن يرحلا".

إنتر يحافظ على مسؤوليه

تلقى أوسيليو عرضًا من جانب الهلال، إلا أن المدير الرياضي أجل رده إلى ما بعد نهاية فترة الانتقالات، قبل أن يحسم قراره بالاستمرار مع إنتر حيث يرتبط بالنيراتزوري حتى 2027.

ويبحث نادي الهلال عن التعاقد مع مدير رياضي أجنبي، في أعقاب استقالة فهد المفرج من منصب المدير التنفيذي للفريق الأول، قبل أن يتم إقناعه من قبل نواف بن سعد، رئيس مجلس الإدارة، بالعدول عن قراره، ومواصلة العمل داخل الموج الأزرق فيما يخص الجوانب الإدارية.