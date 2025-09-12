كشف البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح، سبب عدم خوض مباراة ودية ضد النموذجي استعدادا لعودة بطولة الدوري السعودي من جديد.

وانتهت فترة التوقف الدولي المحددة ضمن جدول الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إذ التقى منتخب السعودية مع شمال مقدونيا والتشيك وانتصر في المباراة الأولى بنتيجة 2-1 بينما انتهت الودية الثانية بالتعادل 1-1.

ويلعب الاتحاد مع الفتح مساء يوم الجمعة المقبل، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري السعودي.

وقال جوميز في تصريحات نقلتها صحيفة "الرياضية" السعودية: "كنت أُفضِّل أن نلعب لقاءً تجريبيًّا قبل مباراة الاتحاد، لكن ظروف الفِرق الأخرى وكذلك ضيق الوقت لم تسمح بذلك".

وأضاف: "النتيجة أمام الاتحاد في علم الغيب، ولا بد أن نركّز على أسلوبنا وعلى تطبيقه بكل شجاعة".

أما عن رأيه في فريق الاتحاد.. قال: "نلعب ضد بطل الموسم الماضي، الذي يمتلك لاعبين أقوياء وذوي قدرات فنية عالية، إضافةً إلى ذلك يلعبون بين مشجعيهم".

وأنهى المدرب البرتغالي: "نحتاج لتشكيل قوي في خط الوسط، من أجل غلق مساحات التحرك أمام الاتحاد، وتتميز مثل هذه المباريات بالحماس الإثارة كروية".