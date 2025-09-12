المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

1 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

جوميز: الاتحاد بطل الموسم الماضي.. وعلينا غلق وسط الملعب أمامه لتحقيق الفوز

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:01 م 10/09/2025
جوميز

جوزيه جوميز - مدرب الاتحاد

كشف البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح، سبب عدم خوض مباراة ودية ضد النموذجي استعدادا لعودة بطولة الدوري السعودي من جديد.

وانتهت فترة التوقف الدولي المحددة ضمن جدول الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إذ التقى منتخب السعودية مع شمال مقدونيا والتشيك وانتصر في المباراة الأولى بنتيجة 2-1 بينما انتهت الودية الثانية بالتعادل 1-1.

ويلعب الاتحاد مع الفتح مساء يوم الجمعة المقبل، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري السعودي.

وقال جوميز في تصريحات نقلتها صحيفة "الرياضية" السعودية: "كنت أُفضِّل أن نلعب لقاءً تجريبيًّا قبل مباراة الاتحاد، لكن ظروف الفِرق الأخرى وكذلك ضيق الوقت لم تسمح بذلك".

وأضاف: "النتيجة أمام الاتحاد في علم الغيب، ولا بد أن نركّز على أسلوبنا وعلى تطبيقه بكل شجاعة".

أما عن رأيه في فريق الاتحاد.. قال: "نلعب ضد بطل الموسم الماضي، الذي يمتلك لاعبين أقوياء وذوي قدرات فنية عالية، إضافةً إلى ذلك يلعبون بين مشجعيهم".

وأنهى المدرب البرتغالي: "نحتاج لتشكيل قوي في خط الوسط، من أجل غلق مساحات التحرك أمام الاتحاد، وتتميز مثل هذه المباريات بالحماس الإثارة كروية".

مباراة الاتحاد القادمة
الاتحاد الدوري السعودي جوميز الفتح

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

70

عشرين دقيقة تفصلنا عن نهاية المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg