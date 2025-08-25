المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تقرير: برشلونة يستهدف موهبة ريفر بليت

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

07:12 م 25/08/2025
فريق برشلونة

فريق برشلونة

دخل إيان سوبيايري، موهبة ريفر بليت الشابة، حيز اهتمامات برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إذ يرغب النادي الكاتالوني في تدعيم صفوفه استعدادًا لقادم المنافسات.

ويعمل برشلونة على التعاقد مع العديد من المواهب الشابة، التي قد تشكل حجر الأساس للفريق في المستقبل، وظهر ذلك بوضوح في ضم روني باردجي صاحب الـ20 عامًا.

لحل أزمة التسجيل.. برشلونة يعمل على إنهاء عقد أوريول روميو

برشلونة يراقب موهبة أرجنتينية

وكشفت قناة "TNT Sports"، عن متابعة برشلونة اللاعب الشاب إيان سوبيايري البالغ من العمر 18 عامًا، إذ يراه النادي الكاتالوني كخيار محتمل لتدعيم الفريق.

ويرتبط سوبيايري بعقد مع ريفر بليت حتى عام 2028، ويشمل عقده مع النادي الأرجنتيني شرطًا جزائيًا يبلغ 30 مليون دولار، وهو ما سيجعل برشلونة أمام التفاوض مع فريقه للوصول إلى قيمة الصفقة المناسبة له أو دفع المبلغ لضمه.

وشارك سوبيايري مع ريفر بليت حتى الآن في 18 مباراة مع الفريق الأول بمختلف المناسبات، ونجح الشاب في تسجيل هدف واحد.

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هنا

من هو موهبة ريفر بليت؟

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن سوبيايري يجيد اللعب بالقدم اليسرى وقادر على شغل مركزي الجناحين الأيمن والأيسر، وسلطت الضوء على ما قدمه الأرجنتيني في بطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 عامًا الأخيرة.

وسجل سوبيايري 3 أهداف في ست مباريات خلال بطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 عامًا، ومن المنتظر أن يكون اللاعب أحد الأسماء البارزة في منتخب الأرجنتين في كأس العالم تحت 20 عامًا الذي سيُقام في تشيلي.

ويرى برشلونة صعوبة إتمام صفقة سوبيايري حاليًا، بسبب عدم وصول النادي بعد إلى قاعدة 1-1 الخاصة بتسجيل اللاعبين، إلا أن اللاعب سيظل ضمن خيارات برشلونة المستقبلية ولن يغيب عن الأنظار.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني ريفر بليت

