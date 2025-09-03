المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
برشلونة يكشف تفاصيل إصابة أليخاندرو بالدي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

03:43 م 03/09/2025
أليخاندرو بالدي

أليخاندرو بالدي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، إصابة لاعبه أليخاندرو بالدي الظهير الأيسر للفريق، خلال تدريبات الفريق.

ويتواجد بالدي مع برشلونة، حيث لم تتم دعوته للانضمام إلى منتخب إسبانيا خلال فترة التوقف الحالية.

لماذا فشل برشلونة في انطلاقة الدوري الإسباني؟

إصابة أليخاندرو بالدي

أصدر برشلونة بيانا رسميا، مساء اليوم الأربعاء، يكشف خلاله تفاصيل إصابة بالدي خلال تدريبات الفريق.

وقال برشلونة في بيانه الرسمي: "تعرض المدافع أليخاندرو بالدي لإصابة طفيفة في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى خلال تدريبات اليوم".

برشلونة يعمل على التجديد لإيريك جارسيا وفرينكي دي يونج

وأتم بيان النادي الكتالوني: "ستعتمد عودة بالدي إلى الفريق على تطور حالته".

وشارك بالدي مع برشلونة منذ بداية الموسم الحالي، في 3 مباريات ببطولة الدوري الإسباني، ولكنه لم يسجل أو يصنع أي أهداف.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني الليجا أليخاندرو بالدي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

