برشلونة يكشف تفاصيل إصابة أليخاندرو بالدي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، إصابة لاعبه أليخاندرو بالدي الظهير الأيسر للفريق، خلال تدريبات الفريق.

ويتواجد بالدي مع برشلونة، حيث لم تتم دعوته للانضمام إلى منتخب إسبانيا خلال فترة التوقف الحالية.

إصابة أليخاندرو بالدي

أصدر برشلونة بيانا رسميا، مساء اليوم الأربعاء، يكشف خلاله تفاصيل إصابة بالدي خلال تدريبات الفريق.

وقال برشلونة في بيانه الرسمي: "تعرض المدافع أليخاندرو بالدي لإصابة طفيفة في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى خلال تدريبات اليوم".

وأتم بيان النادي الكتالوني: "ستعتمد عودة بالدي إلى الفريق على تطور حالته".

وشارك بالدي مع برشلونة منذ بداية الموسم الحالي، في 3 مباريات ببطولة الدوري الإسباني، ولكنه لم يسجل أو يصنع أي أهداف.