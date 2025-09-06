نفى ديفيد ألابا لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، شائعات رحيله عن النادي الملكي في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن هدفه هو اللعب والتواجد في الملعب.

وكان ديفيد ألابا ارتبط بالرحيل عن صفوف ريال مدريد في الصيف الماضي، بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها منذ وصوله إلى النادي الملكي.

تصريحات ألابا

وقال ألابا في تصريحات نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية: "شائعات الرحيل عن ريال مدريد؟ لقد أمضيت وقتًا طويلًا في عالم كرة القدم، وأصبحت هذه الشائعات جزءًا من هذا المجال، لحسن الحظ هذه أمور لا أتوقف عندها طويلًا، وقد ضحكت كثيرًا لأن كل ما قيل لم يكن صحيحًا، كان كله أكاذيب".

وأضاف: "أشعر أنني بحالة جيدة الآن، لقد أحرزت تقدمًا كبيرًا مؤخرًا، أعتقد أنني أستطيع اللعب لمدة 90 دقيقة مع المنتخب الوطني، مع أنني لا أعرف إن كان ذلك مناسبًا".

وأتم اللاعب النمساوي تصريحاته: "سنرى كيف سيكون شعوري في المباريات القادمة، هدفي هو اللعب والتواجد في الملعب".

فوت ميركاتو: ألابا رفض الرحيل إلى الدوري التركي

ويرتبط ديفيد ألابا بعقد مع ريال مدريد حتى 30 يونيو 2026، ولم يتوصل الطرفين إلى اتفاق بشأن تجديد العقد.

ولم يشارك ديفيد ألابا مع ريال مدريد في أي مباراة في الدوري الإسباني منذ بداية الموسم الحالي 2025-2026.