تم الإعلان عن موعد ديربي الدوري الإسباني بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ومعه بدأ الجدل.

المباراة التي تندرج ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني، ستقام يوم السبت 27 سبتمبر في تمام الساعة 5:15 مساءً، مباشرة بعد أول جولة منتصف الأسبوع في موسم الدوري الإسباني 2025-2026.

راحة أقل بـ24 ساعة

المشكلة تكمن في أن أتلتيكو مدريد سيحصل على فترة راحة أقل بـ 24 ساعة مقارنة بريال مدريد.

فريق تشابي ألونسو حصد العلامة الكاملة بتسع نقاط من أصل تسع، بينما فريق سيميوني لم يحقق أي فوز بعد، مكتفيًا بنقطتين من أصل تسع ممكنة.

سيلعب ريال مدريد مباراته ضد ليفانتي يوم الثلاثاء 23 سبتمبر في الساعة 10:30 مساءً، بينما سيخوض أتلتيكو مدريد مباراته ضد رايو فاييكانو بعد ذلك بيوم واحد فقط، يوم الأربعاء 24 سبتمبر في نفس التوقيت.

تحديد موعد مباراة ديربي مدريد في الدوري الإسباني

أي أن الأمر لا يحقق حتى الحد الأدنى لفترة الراحة البالغة 72 ساعة التي اعتبرتها رابطة لاعبي كرة القدم الإسبان (AFE) في مارس الماضي "أساسية وغير قابلة للتفاوض" من أجل الراحة البدنية والنفسية للاعبين بين المباريات.

أزمة الموسم الماضي تتكرر

في الموسم الماضي، بالنسبة لأول ديربي في الدوري والذي أُقيم أيضًا في شهر سبتمبر، دخل ريال مدريد المباراة وهو يملك أفضلية راحة لمدة 48 ساعة مقارنة بفريق سيميوني، الذي لعب مباراته السابقة في آخر يوم ممكن من جولة الدوري أي يوم الخميس، واضطر كذلك للسفر لأن المباراة كانت في فيجو، وانتهى الديربي بالتعادل 1-1.

بعد عدة أشهر، اشتعل الجدل مرة أخرى حول جداول المباريات مع اقتراب موعد ديربي آخر، وهذه المرة بسبب البرنابيو، ريال مدريد اشتكى حينها من حصوله على 66 ساعة فقط من الراحة قبل مواجهة فياريال بعد لعبه ضد أتلتيكو في دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي مدربه آنذاك، في المؤتمر الصحفي: "لن نلعب مباراة أخرى إذا لم يحصل اللاعبون على 72 ساعة من الراحة".

أما الآن، فأتلتيكو سيكون لديه وقت أقل من ذلك، الفترة الفاصلة بين مباراتي رايو فاييكانو وريال مدريد، كلتاهما على ملعب ميتروبوليتانو، بالنسبة للروخيبلانكوس ستكون بالضبط 64 ساعة و45 دقيقة.

