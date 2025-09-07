تحدث كيليان مبابي، نجم المنتخب الفرنسي ونادي ريال مدريد، عن توقعاته لأفضل الدوريات الأوروبية هذا الموسم، مرشحًا فريقه للفوز بدوري أبطال أوروبا.

مبابي: ريال مدريد مرشح للفوز بدوري الأبطال.. وأتوقع نسخة أفضل للبطولة

وقال اللاعب الفرنسي في حوار مع صحيفة بيلد، عن المرشحين للفوز بدوري الأبطال: "أقول دائمًا ريال مدريد، لكن هناك العديد من الفرق الجيدة في أوروبا".

مبابي: أريد أن أتخطى أهداف هنري مع منتخب فرنسا

وتابع: "رأينا أن العام الماضي كان رائعًا مع نظام دوري أبطال أوروبا الجديد، هذا العام سيكون أفضل، سيكون من المثير للاهتمام معرفة من سيفوز في النهاية".

مبابي: ربما يكون هذا موسم أرسنال في الدوري الإنجليزي

وتوقع مبابي فوز أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه أوضح أنه لا يتجاهل وجود منافسة قوية من ليفربول ومانشستر سيتي.

وقال مبابي: "هذا صعب، لكن ربما يكون هذا هو موسم أرسنال، فهو مرشح كبير، لأن أساس الفريق مستمر منذ زمن طويل، وكذلك مانشستر سيتي فهم في المقدمة دائمًا".

وأضاف: "ليفربول يجب أن يذكر، فهم مصممون على الفوز باللقب الثاني على التوالي".

كما رشح مبابي ناديه السابق باريس سان جيرمان للفوز بالدوري الفرنسي، وبايرن ميونخ للفوز بالدوري الألماني.