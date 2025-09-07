المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بقيادة ريال مدريد وأرسنال.. مبابي يكشف توقعاته لأبطال أوروبا في الموسم الجديد

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

12:46 م 07/09/2025
مبابي

كيليان مبابي نجم ريال مدريد

تحدث كيليان مبابي، نجم المنتخب الفرنسي ونادي ريال مدريد، عن توقعاته لأفضل الدوريات الأوروبية هذا الموسم، مرشحًا فريقه للفوز بدوري أبطال أوروبا.

مبابي: ريال مدريد مرشح للفوز بدوري الأبطال.. وأتوقع نسخة أفضل للبطولة

وقال اللاعب الفرنسي في حوار مع صحيفة بيلد، عن المرشحين للفوز بدوري الأبطال: "أقول دائمًا ريال مدريد، لكن هناك العديد من الفرق الجيدة في أوروبا".

مبابي: أريد أن أتخطى أهداف هنري مع منتخب فرنسا

وتابع: "رأينا أن العام الماضي كان رائعًا مع نظام دوري أبطال أوروبا الجديد، هذا العام سيكون أفضل، سيكون من المثير للاهتمام معرفة من سيفوز في النهاية".

مبابي: ربما يكون هذا موسم أرسنال في الدوري الإنجليزي

وتوقع مبابي فوز أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه أوضح أنه لا يتجاهل وجود منافسة قوية من ليفربول ومانشستر سيتي.

وقال مبابي: "هذا صعب، لكن ربما يكون هذا هو موسم أرسنال، فهو مرشح كبير، لأن أساس الفريق مستمر منذ زمن طويل، وكذلك مانشستر سيتي فهم في المقدمة دائمًا".

وأضاف: "ليفربول يجب أن يذكر، فهم مصممون على الفوز باللقب الثاني على التوالي".

كما رشح مبابي ناديه السابق باريس سان جيرمان للفوز بالدوري الفرنسي، وبايرن ميونخ للفوز بالدوري الألماني.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد دوري أبطال أوروبا مبابي

