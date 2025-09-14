المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
موندو: ملعب يوهان كرويف الأقرب لاستضافة مباراة برشلونة وفالنسيا

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

01:31 م 08/09/2025
ملعب يوهان كرويف

ملعب يوهان كرويف

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو، عن أن ملعب يوهان كرويف أصبح الأقرب لاستضافة مباراة برشلونة وفالنسيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، يوم الأحد المقبل.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة الذي لم يحصل بعد على إذن لإعادة فتح ملعب سبوتيفاي كامب نو، من المتوقع أن يخوض مباراته يوم الأحد المقبل على ملعب يوهان كرويف.

شروط منتظرة لحسم موقف ملعب يوهان كرويف من استضافة لقاء برشلونة وفالنسيا

وأضافت أن رابطة الدوري الإسباني منحت موافقتها لنادي برشلونة، على إقامة المباراة في استاد يوهان كرويف، بشرط استيفاء سلسلة من التعديلات داخل الملعب، منها تركيب الكاميرات اللازمة لتقنية حكم الفيديو المساعد، وتوصيل الألياف الضوئية لتجنب العطل الذي حدث في لقاء برشلونة ضد رايو فاليكانو.

بعد ظهور توريس.. ليفاندوفسكي يتقبل وضعه الجديد في برشلونة

وسيعود مسؤولو رابطة الدوري الإسباني هذا الأسبوع، لزيارة ملعب يوهان كرويف، لاستكمال التحقق النهائي من استيفاء الشروط المطلوبة، بعدما أكدت إدارة النادي الكتالوني وجود خطوات إيجابية لحسم هذا الملف.

بعد التوقف الدولي.. فليك يستعد لإصلاح الأخطاء واستعادة النسق في برشلونة

وأشارت إلى أن نادي برشلونة يعمل حاليًا على تجهيز جميع الترتيبات اللوجستية اللازمة لافتتاح ملعبه، مع مراعاة جميع الجوانب (الأمن، مقاعد الملعب، مقاعد كبار الشخصيات، قاعة الصحافة).

برشلونة قد يعود لكامب نو أمام خيتافي

وتنتظر جماهير برشلونة الإعلان عن كيفية توزيع التذاكر (6000 تذكرة في حال إقامة المباراة على ملعب يوهان كرويف)، ثم سيتم توضيح أسعار التذاكر الموسمية لبقية المباريات، وسيعتمد كل شيء على إمكانية وموعد العودة لملعب سبوتيفاي كامب نو، أو استخدام ملعب لويس كومبانيس الأولمبي للموسم الثالث على التوالي.

قد يعود برشلونة إلى ملعبه في 21 سبتمبر ضد خيتافي، مع توافر الوقت الكافي لتركيب العشب، خاصة أن اتصالات النادي قد بدأت هذا الأسبوع لحسم قضية الملعب.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة مباراة برشلونة وفالنسيا ملعب يوهان كرويف

