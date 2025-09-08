رسميًا.. برشلونة يكشف تفاصيل إصابة دي يونج

أعلن نادي برشلونة، تفاصيل إصابة فرينكي دي يونج، لاعب وسط الفريق، التي تعرض لها مع منتخب هولندا.

وأصيب فرينكي دي يونج مع منتخب هولندا، أمام بولندا، مساء الخميس الماضي في تصفيات كأس العالم 2026.

تفاصيل إصابة دي يونج

وكشف نادي برشلونة في بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، عن تعرض فرينكي دي يونج لإصابة طفيفة في الفخذ اليمنى دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب.

ومن المحتمل ألا يكون دي يونج، متاحًا للمشاركة مع برشلونة في مباراة فالنسيا بالدوري الإسباني.

موقف دي يونج من مباراة برشلونة أمام فالنسيا

ويلعب برشلونة أمام فالنسيا، يوم 14 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الإسباني.

وكان دي يونج قد غاب عن المشاركة في مباراة برشلونة أمام ليفانتي في الجولة الثانية؛ بسبب استقباله مولودًا جديدًا.

ويعمل برشلونة على تجديد عقد دي يونج مع النادي، حيث سيخوض مفاوضات متقدمة مع اللاعب الهولندي.

وينتهي عقد دي يونج بنهاية الموسم الجاري يونيو 2026.

برشلونة يعمل على التجديد لإيريك جارسيا وفرينكي دي يونج