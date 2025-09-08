المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رسميًا.. برشلونة يكشف تفاصيل إصابة دي يونج

وسام محمد

كتب - وسام محمد

05:12 م 08/09/2025
فرينكي دي يونج لاعب خط وسط برشلونة

دي يونج

أعلن نادي برشلونة، تفاصيل إصابة فرينكي دي يونج، لاعب وسط الفريق، التي تعرض لها مع منتخب هولندا.

وأصيب فرينكي دي يونج مع منتخب هولندا، أمام بولندا، مساء الخميس الماضي في تصفيات كأس العالم 2026.

تفاصيل إصابة دي يونج

وكشف نادي برشلونة في بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، عن تعرض فرينكي دي يونج لإصابة طفيفة في الفخذ اليمنى دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب.

ومن المحتمل ألا يكون دي يونج، متاحًا للمشاركة مع برشلونة في مباراة فالنسيا بالدوري الإسباني.

موقف دي يونج من مباراة برشلونة أمام فالنسيا

ويلعب برشلونة أمام فالنسيا، يوم 14 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الإسباني.

وكان دي يونج قد غاب عن المشاركة في مباراة برشلونة أمام ليفانتي في الجولة الثانية؛ بسبب استقباله مولودًا جديدًا.

ويعمل برشلونة على تجديد عقد دي يونج مع النادي، حيث سيخوض مفاوضات متقدمة مع اللاعب الهولندي.

وينتهي عقد دي يونج بنهاية الموسم الجاري يونيو 2026.

برشلونة يعمل على التجديد لإيريك جارسيا وفرينكي دي يونج

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة هولندا الدوري الإسباني دي يونج كأس العالم 2026

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg