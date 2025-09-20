تتزايد الشكوك في مدريد حول مستقبل الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد، رغم التوقعات السابقة بأن يظل أحد الوجوه الرئيسية للنادي لسنوات قادمة.

فقد كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تصاعد التوتر بين اللاعب وإدارة النادي، حتى أن احتمال رحيله في يناير المقبل لم يعد مستبعدًا.

عقد متوقف ومفاوضات معقدة

يرتبط فينيسيوس بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى يونيو 2027، غير أن مفاوضات التمديد التي بدأت قبل عدة أشهر وصلت إلى طريق مسدود.

أشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن المحادثات متوقفة حاليًا، بعدما فشلت الإدارة في تلبية توقعات اللاعب المالية، رغم تقديمه تنازلات كبيرة بشأن راتبه.

دور جديد يثير استياء اللاعب

إلى جانب الأزمة التعاقدية، ساهمت التغييرات الفنية التي أحدثها المدرب الجديد تشابي ألونسو في تفاقم الموقف.

فالمدرب يفضل أسلوبًا أكثر انضباطًا وأقل اعتمادًا على المهارات الفردية، مطالبًا الأجنحة – ومن بينهم فينيسيوس – بأدوار دفاعية أوسع، وهو ما قلّص من حرية اللاعب الهجومية وأثار استياءه.

حسم التمديد أم صدمة الرحيل

وبحسب صحيفة آس، فإن استمرار الوضع الحالي قد يدفع فينيسيوس إلى التفكير جديًا في طلب الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ورغم أن هذا السيناريو لا يزال مستبعدًا في الوقت الراهن، إلا أن الضغوط المتزايدة تفرض على ريال مدريد التحرك سريعًا، إما حسم ملف التمديد وضمان بقاء النجم البرازيلي، أو الاستعداد لصدمة رحيله المحتملة.

