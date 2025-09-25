نجح فريق ريال أوفييدو من مباغتة ضيفه فريق برشلونة، بتسجيل هدف أول، رغبة سيطرة البرسا، بالمباراة المقامة الآن ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

مباراة ريال أوفييدو ضد برشلونة، انطلقت في تمام الساعة 10:30 مساء اليوم الخميس، على ستاد كارلوس تارتيري، في ختام الجولة السادسة من الليجا.

هدف مباغت من أوفييدو

تمكن فريق ريال أوفييدو في إحراز هدف التقدم المباغت عن طريق ألبرتو رينا، في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول، بعد سيطرة تامة من جانب برشلونة.

حيث إنه في ظل استحواذ وتحكم برشلونة في رتم اللعب، وصل أوفييدو بهجمة مرتدة، وصلت إلى رينا بالقرب من منتصف الملعب، الذي سدد الكرة مباشرة مستغلًا خروج جوان جارسيا من مرماه.

ويعد ثاني أهداف ريال أوفييدو في الليجا، خلال المباراة السادسة التي يخوضها، حيث إنه سجل هدفًا واحدًا في أول 5 مواجهات ضد ريال سوسيداد، بينما استقبل 8 أهداف.

ويتواجد اللاعب صاحب الأصول المصرية هيثم حسن، في التشكيل الأساسي لفريق ريال أوفييدو ضد برشلونة.