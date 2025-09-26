المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الزمالك

الزمالك

- -
17:45
تاوباتي

تاوباتي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:30
سيدني الاسترالي

سيدني الاسترالي

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
النصر

النصر

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
21:30
فيردر بريمن

فيردر بريمن

الدوري الفرنسي
ستراسبورج

ستراسبورج

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
اسبانيول

اسبانيول

بعد ريمونتادا أوفييدو.. فليك يحقق رقمًا جديدًا مع برشلونة

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

01:24 ص 26/09/2025
فليك

الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة

احتفى نادي برشلونة بانتصاره الجديد تحت قيادة الألماني هانسي فليك، أمام ريال أوفييدو، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

برشلونة تمكن من قلب الطاولة لاقتناص الفوز خارج الديار على حساب ريال أوفييدو، في مباراة أقيمت ضمن ختام مواجهات الجولة السادسة

اكتملت الريمونتادا.. برشلونة ينهي صمود أوفييدو بثلاثية في الليجا (فيديو)

انتصار هانسي فليك

وحقق هانسي فليك الانتصار الـ50 له مع برشلونة، في مباراته أمام ريال أوفييدو، التي كانت رقم 67 له في جميع البطولات.

ريمونتادا برشلونة في الشوط الثاني، منحت هانسي فليك الفوز الـ50، فيما كان قد تلقى الخسارة 9 مرات، مقابل التعادل في 8 مناسبات.

برشلونة واصل مطاردة ريال مدريد على قمة الدوري الإسباني الممتاز، بعد تحقيق الانتصار على حساب ريال أوفييدو.. طالع جدول ترتيب الليجا من هنا

ويستعد هانسي فليك لخوض مباراته المقبلة ضد ريال سوسيداد، التي من المقرر أن تقام مساء الأحد المقبل، على ملعب مونتجويك الأولمبي، لحساب مباريات الجولة السابعة من الليجا.

مزعج على الأطراف.. ماذا قدم هيثم حسن رفقة أوفييدو ضد برشلونة؟

مباراة برشلونة القادمة
ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني هانسي فليك ريال أوفييدو

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

