احتفى نادي برشلونة بانتصاره الجديد تحت قيادة الألماني هانسي فليك، أمام ريال أوفييدو، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

برشلونة تمكن من قلب الطاولة لاقتناص الفوز خارج الديار على حساب ريال أوفييدو، في مباراة أقيمت ضمن ختام مواجهات الجولة السادسة

اكتملت الريمونتادا.. برشلونة ينهي صمود أوفييدو بثلاثية في الليجا (فيديو)

انتصار هانسي فليك

وحقق هانسي فليك الانتصار الـ50 له مع برشلونة، في مباراته أمام ريال أوفييدو، التي كانت رقم 67 له في جميع البطولات.

ريمونتادا برشلونة في الشوط الثاني، منحت هانسي فليك الفوز الـ50، فيما كان قد تلقى الخسارة 9 مرات، مقابل التعادل في 8 مناسبات.

برشلونة واصل مطاردة ريال مدريد على قمة الدوري الإسباني الممتاز، بعد تحقيق الانتصار على حساب ريال أوفييدو.. طالع جدول ترتيب الليجا من هنا

ويستعد هانسي فليك لخوض مباراته المقبلة ضد ريال سوسيداد، التي من المقرر أن تقام مساء الأحد المقبل، على ملعب مونتجويك الأولمبي، لحساب مباريات الجولة السابعة من الليجا.

