المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الزمالك

الزمالك

- -
17:45
تاوباتي

تاوباتي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:30
سيدني الاسترالي

سيدني الاسترالي

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
النصر

النصر

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
21:30
فيردر بريمن

فيردر بريمن

الدوري الفرنسي
ستراسبورج

ستراسبورج

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
اسبانيول

اسبانيول

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

توهج راشفورد مستمرا.. رقم مميز لم يحققه لاعب آخر في الدوريات الكبرى

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

03:09 م 26/09/2025
ماركوس راشفورد

ماركوس راشفورد لاعب برشلونة

واصل ماركوس راشفورد، التوهج بقميص برشلونة، بعدما قدم محاولات هجومية عديدة في مواجهة ريال أوفييدو، التي أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

برشلونة تمكن من قلب الطاولة لاقتناص الفوز خارج الديار على حساب ريال أوفييدو، في مباراة أقيمت ضمن ختام مواجهات الجولة السادسة بالليجا.

اكتملت الريمونتادا.. برشلونة ينهي صمود أوفييدو بثلاثية في الليجا (فيديو)

تألق ماركوس راشفورد

وكان ماركوس راشفورد أحد أخطر لاعبي برشلونة في معدل المحاولات والتهديد المستمر على مرمى ريال أوفييدو، لكن حارسه وقف بالمرصاد ومنع عدة فرص سانحة للتهديف.

ونجح ماركوس راشفورد أن يكون أكثر لاعب لاعب قام بمراوغات دفاعية، 10 مرات، وهو ما لم يفعله أي لاعب آخر في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى هذا الموسم حتى الآن.

برشلونة واصل مطاردة ريال مدريد على قمة الدوري الإسباني الممتاز، بعد تحقيق الانتصار على حساب ريال أوفييدو.. طالع جدول ترتيب الليجا من هنا

ويتطلع ماركوس راشفورد للعودة للتهديف مع برشلونة في المباراة المقبلة ضد ريال سوسيداد، المقرر لها مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الليجا.

مزعج على الأطراف.. ماذا قدم هيثم حسن رفقة أوفييدو ضد برشلونة؟

مباراة برشلونة القادمة
ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني ماركوس راشفورد ريال أوفييدو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg