واصل ماركوس راشفورد، التوهج بقميص برشلونة، بعدما قدم محاولات هجومية عديدة في مواجهة ريال أوفييدو، التي أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

برشلونة تمكن من قلب الطاولة لاقتناص الفوز خارج الديار على حساب ريال أوفييدو، في مباراة أقيمت ضمن ختام مواجهات الجولة السادسة بالليجا.

اكتملت الريمونتادا.. برشلونة ينهي صمود أوفييدو بثلاثية في الليجا (فيديو)

تألق ماركوس راشفورد

وكان ماركوس راشفورد أحد أخطر لاعبي برشلونة في معدل المحاولات والتهديد المستمر على مرمى ريال أوفييدو، لكن حارسه وقف بالمرصاد ومنع عدة فرص سانحة للتهديف.

ونجح ماركوس راشفورد أن يكون أكثر لاعب لاعب قام بمراوغات دفاعية، 10 مرات، وهو ما لم يفعله أي لاعب آخر في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى هذا الموسم حتى الآن.

برشلونة واصل مطاردة ريال مدريد على قمة الدوري الإسباني الممتاز، بعد تحقيق الانتصار على حساب ريال أوفييدو.. طالع جدول ترتيب الليجا من هنا

ويتطلع ماركوس راشفورد للعودة للتهديف مع برشلونة في المباراة المقبلة ضد ريال سوسيداد، المقرر لها مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الليجا.

