كلام فى الكورة
بيدري.. لاعب جزر الكناري الذي يحدد مصير نتائج برشلونة

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

11:12 ص 06/10/2025
بيدري

بيدري

خاض نادي برشلونة مباراته الثالثة هذا الموسم في إشبيلية يوم الأحد دون تحقيق أي فوز.

الهزيمة بنتيجة (4-1) أمام الفريق الأندلسي أثارت العديد من التحليلات والاستنتاجات حول أداء رجال هانسي فليك، لكن هناك جانبًا رقميًا لافتًا للغاية.

فعند التركيز على بيدري، يتضح أن تأثير اللاعب الكناري على أسلوب لعب برشلونة كبير إلى درجة أن تدخلاته في المباريات ترتبط بعلاقة سببية واضحة ومؤثرة في نتائج الفريق.

لاعب جزر الكناري الذي يحدد مصير نتائج برشلونة

من بين المباريات العشر التي خاضها نادي برشلونة حتى الآن هذا الموسم، ثماني مباريات في الدوري الإسباني ومباراتان في دوري أبطال أوروبا، لم يصل اللاعب الكناري بيدري إلى 100 تدخل خلال المباراة في ثلاث منها، وفقًا لإحصاءات أوبتا.

ليس من قبيل الصدفة أن المباريات الثلاث التي لم يصل فيها اللاعب الكناري بيدري إلى مئة تدخل تتزامن تمامًا مع المباريات الثلاث التي فشل فيها برشلونة في الفوز.

ففي فاييكاس ضد رايو فاليكانو سجل بيدري 83 تدخلًا، وفي مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا كان 61، أما ضد إشبيلية فبلغ عدد تدخلاته 66.

وبالمقابل، إذا نظرنا إلى المباريات التسع التي تجاوز فيها بيدري المئة تدخل، كان متوسط تدخلاته في تلك المباريات 121 تدخلًا، أي ما يقارب ضعف ما قدمه ضد باريس سان جيرمان أو إشبيلية.

الخلاصة واضحة وبدون أي مواربة: إذا لم يتمكن الفريق من إيجاد بيدري، ولم يتمكن هو من الربط والمشاركة بفاعلية، فإن النتيجة ستكون سلبية للفريق الكتالوني.

لم تكن هذه الأرقام ضرورية لتسليط الضوء على دور بيدري في برشلونة، لكن عند الاطلاع على هذه الإحصاءات، يتضح أن الفريق سيضطر إلى الاستفادة من هذا اللاعب بشكل أكبر لاستعادة طريق الانتصارات.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني الليجا إشبيلية بيدري

