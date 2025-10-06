المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إدارة برشلونة تثق في قدرة فليك على تصحيح الأوضاع

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:05 م 06/10/2025
هانز فليك

هانز فليك مدرب برشلونة

كشفت تقارير إعلامية عن الأجواء داخل نادي برشلونة الإسباني، بعد الهزيمة الثانية على التوالي التي تعرض لها الفريق.

برشلونة خسر 1-2 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، ثم تعرض لهزيمة ثقيلة أمس الأحد بنتيجة 1-4 أمام إشبيلية في الدوري الإسباني.

وأفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة حافظ على هدوئه عقب هزيمته الثقيلة أمام إشبيلية، معربا عن ثقته الكاملة في المدرب هانز فليك.

وأشار التقرير إلى أنه بعد خسارتين متتاليتين في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، حلل مجلس الإدارة والجهاز الفني الوضع، ويعتقد مسؤولو البارسا أن فليك سيُحسّن الأمور، كما فعل الموسم الماضي.

تحدث الرئيس خوان لابورتا مع فليك على متن رحلة العودة من إشبيلية إلى برشلونة، مؤكدا دعمه لقرارات المدرب، زثقته في أن الفريق سيواصل المنافسة على جميع الألقاب.

أقر فليك نفسه بالأخطاء التي ارتكبها إشبيلية، الفردية والجماعية، لكنه لا يزال متفائلا.

ويرى مسؤولو النادي أن النتائج حتى الآن ضمن التوقعات، على غرار المعاناة التي شهدها الفريق في بداية الموسم الماضي، وأن الموسم لا يزال طويلا.

بينما يعتقد عناصر الفريق أن الهزائم ستكون حافزا لبقية الموسم، حيث يعمل المدرب على تعديلات في الضغط والدفاع لجعل الفريق أكثر صلابة.

ويُنظر إلى فترة التوقف الدولي القادمة على أنها فرصة لاستعادة اللاعبين الأساسيين، حيث يتوقع فليك عودة لامين يامال، ورافينيا، وفيرمين لوبيز، وخوان جارسيا.

جدير بالذكر أن برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني، يحتل حاليا وصافة ترتيب الليغا برصيد 19 نقطة، بفارق نقطتين خلف غريمه ريال مدريد المتصدر.

