أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رحيل اللاعب كارلوس سولير، إلى صفوف ريال سوسيداد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويأتي تعاقد ريال سوسيداد مع كارلوس سولير، لتدعيم خط الوسط للفريق الإسباني، تزامنًا مع التحديات التي تنتظر النادي في الموسم الجديد بمختلف المسابقات.

ريال سوسيداد يضم سولير

توصل ريال سوسيداد إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان، يقضي بحصول النادي الإسباني على خدمات كارلوس سولير، الذي وقع على عقود استمراره مع الفريق حتى نهاية موسم 2029-2030 مع وجود خيار التمديد لموسم جديد.

وشارك كارلوس سولير، رفقة ريال سوسيداد خلال 33 مباراة في مختلف المسابقات بالموسم الماضي، وذلك بواقع 1487 دقيقة، ونجح في تسجيل هدف وقدم تمريرة حاسمة.

مشوار مميز في فرنسا

انضم كارلوس سولير إلى باريس سان جيرمان في صيف 2022، ونجح اللاعب في تحقيق لقبين للدوري الفرنسي، ولقب كأس فرنسا، بالإضافة إلى كأس الأبطال الفرنسية

وارتدى كارلوس سولير قميص باريس سان جيرمان، خلال 63 مباراة في مختلف المسابقات، وأحرز خلالها 8 أهداف وصنع 8 تمريرات حاسمة.