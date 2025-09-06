المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد حادث دراجة.. باريس سان جيرمان يعلن إصابة إنريكي بكسر في الترقوة

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

12:41 ص 06/09/2025
إنريكي

لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان، تعرض المدرب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لحادث دراجة، وسيخضع لعملية جراحية.

إصابة لويس إنريكي بكسر في عظمة الترقوة

وقال باريس سان جيرمان في بيان رسمي: "بعد تعرضه لحادث دراجة هوائية يوم الجمعة، تلقى لويس إنريكي مدرب الفريق العلاج في قسم الطوارئ، وسيخضع لعملية جراحية لكسر في عظمة الترقوة".

وتابع: "يعرب باريس سان جيرمان عن دعمه الكامل للويس إنريكي، متمنيًا له الشفاء العاجل، سيُعلن النادي عن المزيد من التفاصيل قريبًا".

إنريكي على رأس قائمة المرشحين لأفضل مدرب في العالم

وقاد لويس إنريكي نادي باريس سان جيرمان للفوز بالثلاثية المحلية في الموسم الماضي، بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى في تاريخ النادي الفرنسي.

باريس سان جيرمان بالعلامة الكاملة في أول 3 جولات بالدوري الفرنسي

 

وكان نادي باريس سان جيرمان قد استهل مشواره في الموسم الجديد، بتحقيق العلامة الكاملة في أول 3 جولات من الدوري الفرنسي.

وحقق باريس سان جيرمان الفوز على حساب نانت وأنجيه، بالنتيجة ذاتها 1-0، قبل أن يسحق تولوز بنتيجة 6-3.

من السوبر إلى السوبر.. ديمبيلي كلمة السر في خماسية باريس سان جيرمان

ويستأنف باريس سان جيرمان مشواره في الدوري الفرنسي، بمواجهة لانس في الجولة الرابعة، يوم 14 سبتمبر الجاري.

مباراة باريس سان جيرمان القادمة
باريس سان جيرمان لويس إنريكي مدرب باريس

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

