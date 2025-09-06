أعلن نادي باريس سان جيرمان، تعرض المدرب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لحادث دراجة، وسيخضع لعملية جراحية.

إصابة لويس إنريكي بكسر في عظمة الترقوة

وقال باريس سان جيرمان في بيان رسمي: "بعد تعرضه لحادث دراجة هوائية يوم الجمعة، تلقى لويس إنريكي مدرب الفريق العلاج في قسم الطوارئ، وسيخضع لعملية جراحية لكسر في عظمة الترقوة".

وتابع: "يعرب باريس سان جيرمان عن دعمه الكامل للويس إنريكي، متمنيًا له الشفاء العاجل، سيُعلن النادي عن المزيد من التفاصيل قريبًا".

وقاد لويس إنريكي نادي باريس سان جيرمان للفوز بالثلاثية المحلية في الموسم الماضي، بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى في تاريخ النادي الفرنسي.

وكان نادي باريس سان جيرمان قد استهل مشواره في الموسم الجديد، بتحقيق العلامة الكاملة في أول 3 جولات من الدوري الفرنسي.

وحقق باريس سان جيرمان الفوز على حساب نانت وأنجيه، بالنتيجة ذاتها 1-0، قبل أن يسحق تولوز بنتيجة 6-3.

ويستأنف باريس سان جيرمان مشواره في الدوري الفرنسي، بمواجهة لانس في الجولة الرابعة، يوم 14 سبتمبر الجاري.