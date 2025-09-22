توج نادي باريس سان جيرمان في حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2025، بجائزة أفضل نادٍ في العالم.

وعاش باريس سان جيرمان موسمًا تاريخيًا في 2024-2025 تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي.

الكرة الذهبية 2025.. باريس سان جيرمان أفضل ناد في العالم

وتفوق باريس سان جيرمان في حفل الكرة الذهبية 2025 المقام على مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس، مساء اليوم الإثنين، على أندية تشيلسي وليفربول وبرشلونة وبوتافوجو.

واستحق باريس سان جيرمان حصد جائزة أفضل ناد في العالم 2025، بعد أن توج بالثلاثية المحلية، الدوري والكأس والسوبر، قبل أن ينقل نجاحاته إلى المسابقات القارية، بالحصول على لقبي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي على التوالي.

كما بلغ باريس سان جيرمان نهائي منافسات كأس العالم للأندية 2025 قبل الخسارة على يد تشيلسي.

يشار إلى أن باريس سان جيرمان يخوض مباراة كبيرة ضد أولمبيك مارسيليا في إطار الدور الفرنسي، في التوقيت ذاته الذي يجري فيه حفل الكرة الذهبية 2025، ما تسبب في غياب عدد من اللاعبين المرشحين إلى جانب إنريكي.

وكان ريال مدريد آخر من فاز بجائزة أفضل ناد في العالم من مجلة فرانس فوتبول، في 2024.

يذكر أن نادي أرسنال فاز بجائزة أفضل فريق سيدات في العالم، متفوقًا على برشلونة وتشيلسي وليون وأورلاندو برايد من الولايات المتحدة.