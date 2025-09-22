المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الكرة الذهبية 2025.. باريس سان جيرمان أفضل ناد في العالم

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:10 م 22/09/2025
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

توج نادي باريس سان جيرمان في حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2025، بجائزة أفضل نادٍ في العالم.

وعاش باريس سان جيرمان موسمًا تاريخيًا في 2024-2025 تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي.

الكرة الذهبية 2025.. باريس سان جيرمان أفضل ناد في العالم

وتفوق باريس سان جيرمان في حفل الكرة الذهبية 2025 المقام على مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس، مساء اليوم الإثنين، على أندية تشيلسي وليفربول وبرشلونة وبوتافوجو.

واستحق باريس سان جيرمان حصد جائزة أفضل ناد في العالم 2025، بعد أن توج بالثلاثية المحلية، الدوري والكأس والسوبر، قبل أن ينقل نجاحاته إلى المسابقات القارية، بالحصول على لقبي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي على التوالي.

كما بلغ باريس سان جيرمان نهائي منافسات كأس العالم للأندية 2025 قبل الخسارة على يد تشيلسي.

يشار إلى أن باريس سان جيرمان يخوض مباراة كبيرة ضد أولمبيك مارسيليا في إطار الدور الفرنسي، في التوقيت ذاته الذي يجري فيه حفل الكرة الذهبية 2025، ما تسبب في غياب عدد من اللاعبين المرشحين إلى جانب إنريكي.

وكان ريال مدريد آخر من فاز بجائزة أفضل ناد في العالم من مجلة فرانس فوتبول، في 2024.

يذكر أن نادي أرسنال فاز بجائزة أفضل فريق سيدات في العالم، متفوقًا على برشلونة وتشيلسي وليون وأورلاندو برايد من الولايات المتحدة.

مباراة باريس سان جيرمان القادمة
باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي الكرة الذهبية 2025

