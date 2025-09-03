يبحث نادي فنربخشة التركي عن مدرب جديد لتولي مهمة الإشراف على الفريق خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو، الذي تمت إقالته بعد فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا عقب خسارته في التصفيات التمهيدية أمام بنفيكا.

ووفقًا لما نقلته شبكة "سبورت ميدياسيت" الإيطالية، فإن أحد أبرز الأسماء المرشحة لخلافة "السبيشال وان" هو الإيطالي لوتشيانو سباليتي، الذي لا يزال دون فريق بعد انفصاله عن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

القائمة لا تقتصر على سباليتي فقط، حيث تتضمن أيضًا اسم المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب ميلان السابق.

وفي تصريحات سابقة له عن مستقبله، تحدث سباليتي عن الأسباب التي أدت إلى رحيله عن منتخب إيطاليا، مؤكدًا أنه ينتظر فرصة "مذهلة" للعودة إلى التدريب. وقال سباليتي: "أنتظر ما سيحدث بكل هدوء. إذا فكرت فيما حدث لي وفي الأداء السيئ الذي قدمته، أعتقد أنه يجب أن يظهر شيء مذهل".

وأضاف: "أحتاج إلى إعادة خلق أجواء من المحبة، وأن أكون متماسكًا مع لاعبي فريقي. ثم يجب أن أحقق النتائج، لأن هذا هو ما يهم في كرة القدم." واختتم حديثه قائلاً: "لقد تعلمت أشياء جديدة من المدربين الصاعدين. كرة القدم بسيطة، لكن البساطة هي نقطة بداية وليست نقطة نهاية".