المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

سباليتي مرشح لتدريب فنربخشة خلفًا لمورينيو.. والبرتغالي كونسيساو في الصورة

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

12:22 م 03/09/2025
سباليتي

سباليتي

يبحث نادي فنربخشة التركي عن مدرب جديد لتولي مهمة الإشراف على الفريق خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو، الذي تمت إقالته بعد فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا عقب خسارته في التصفيات التمهيدية أمام بنفيكا.

ووفقًا لما نقلته شبكة "سبورت ميدياسيت" الإيطالية، فإن أحد أبرز الأسماء المرشحة لخلافة "السبيشال وان" هو الإيطالي لوتشيانو سباليتي، الذي لا يزال دون فريق بعد انفصاله عن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

القائمة لا تقتصر على سباليتي فقط، حيث تتضمن أيضًا اسم المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب ميلان السابق.

وفي تصريحات سابقة له عن مستقبله، تحدث سباليتي عن الأسباب التي أدت إلى رحيله عن منتخب إيطاليا، مؤكدًا أنه ينتظر فرصة "مذهلة" للعودة إلى التدريب. وقال سباليتي: "أنتظر ما سيحدث بكل هدوء. إذا فكرت فيما حدث لي وفي الأداء السيئ الذي قدمته، أعتقد أنه يجب أن يظهر شيء مذهل".

وأضاف: "أحتاج إلى إعادة خلق أجواء من المحبة، وأن أكون متماسكًا مع لاعبي فريقي. ثم يجب أن أحقق النتائج، لأن هذا هو ما يهم في كرة القدم." واختتم حديثه قائلاً: "لقد تعلمت أشياء جديدة من المدربين الصاعدين. كرة القدم بسيطة، لكن البساطة هي نقطة بداية وليست نقطة نهاية".

الدوري الإيطالي الدوري التركي سباليتي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg