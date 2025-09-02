أسدل الستار على سوق الانتقالات الصيفية في إيطاليا، والذي شهد حركة انتقالات ضخمة جذبت الأنظار، حيث تصدر النيجيري فيكتور أوسيمين المشهد كأغلى صفقة هذا الصيف، بعدما أكمل انتقاله إلى جالاتا سراي التركي قادمًا من نابولي مقابل 75 مليون يورو، ليكون على رأس قائمة أكبر 10 صفقات في الكالتشيو.

ورغم أن بند فسخ عقده كان متاحًا بنفس القيمة، إلا أن النادي التركي دفع المبلغ حتى بعد انتهاء صلاحية البند، ليضمن بقاء المهاجم النيجيري في صفوفه.

بعد فشل انتقاله إلى إنتر.. لوكمان مطلوب في الدوري التركي

في المركز الثاني، جاء الهولندي تيجاني رايندرز المنتقل من ميلان إلى مانشستر سيتي، حيث بلغت قيمة الصفقة 57.7 مليون يورو ثابتة، مع حوافز ومكافآت قد ترفع قيمتها إلى 70.7 مليون يورو.

أما الدولي الإيطالي ماتيو ريتيجي فحل ثالثًا بانتقاله إلى القادسية السعودي قادمًا من أتالانتا مقابل 68 مليون يورو، في صفقة مثيرة بعدما كان أتالانتا قد ضمه من جنوة مقابل 28 مليون يورو فقط قبل عام واحد.

القائمة ضمت أيضًا انتقالات بارزة نحو الدوري الإنجليزي الممتاز، مثل صفقة دان ندوي من بولونيا إلى نوتنغهام فورست مقابل 45 مليون يورو، وصفقة الألماني مالك ثياو من ميلان إلى نيوكاسل مقابل 40 مليون يورو.

أبرز 10 انتقالات في الدوريات الكبرى بالانتقالات الصيفية

أغلى 10 صفقات في الدوري الإيطالي صيف 2025:-

فيكتور أوسيمين (نابولي - جالاتا سراي) – 75 مليون يورو

تيجاني رايندرز (ميلان - مانشستر سيتي) – 70.7 مليون يورو

ماتيو ريتيجي (أتالانتا - القادسية) – 68 مليون يورو

دان ندوي (بولونيا - نوتنجهام فورست) – 45 مليون يورو

مالك ثياو (ميلان - نيوكاسل) – 40 مليون يورو

جيوفاني ليوني (بارما - ليفربول) – 35 مليون يورو

سام بيوكيما (بولونيا - نابولي) – 31 مليون يورو

نيكو جونزاليس (فيورنتينا - يوفنتوس) – 28 مليون يورو

ثيو هيرنانديز (ميلان - الهلال) – 25 مليون يورو

صامويل ريتشي (تورينو - ميلان) – 25 مليون يورو

روبرتو بيكولي (كالياري - فيورنتينا) – 25 مليون يورو

نيكولا كرستوفيتش (ليتشي - أتالانتا) – 25 مليون يورو