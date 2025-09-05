فوت ميركاتو: الشباب السعودي يفاوض ميلان لضم ياسين عدلي

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن أن نادي الشباب السعودي قد دخل في مفاوضات متقدمة، للتعاقد مع ياسين عدلي لاعب خط وسط ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

تقارير: الشباب يحاول إقناع ياسين عدلي بعد رفض عروض روسية وقطرية

وأكد موقع فوت ميركاتو، أن ميلان لا يزال يسعى لحسم مستقبل ياسين عدلي، بعد رحيل زميله الجزائري إسماعيل بن ناصر.

رسميًا.. إسماعيل بن ناصر ينضم إلى دينامو زغرب

وأوضح أن النادي السعودي يحاول إقناع ياسين عدلي بقبول عرضه، بعدما رفض عدة عروض آخرى خلال الصيف، خاصة من الدوري القطري والروسي أيضًا.

وأضاف أن عدلي يبحث عن مشروع رياضي متكامل، ويحظى بشعبية واسعة، ويفضل البقاء في أوروبا.

وأشار إلى أن هناك اهتمام بضم اللاعب من نادي تركي وآخر يوناني، لكن لم يتقدم أي منهما بعرض رسمي حتى الآن.

أرقام ياسين عدلي في الدوري الإيطالي

ولم يشارك ياسين عدلي في فترة الإعداد مع ميلان قبل بداية الموسم، بعدما قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع فيورنتينا.

وشارك ياسين عدلي في 26 مباراة، بالدوري الإيطالي الموسم الماضي، سجل خلالها 4 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.