3 طرق.. كيف يستفيد أليجري من نكونكو في تشكيل ميلان؟

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:51 م 08/09/2025
كريستوفر نكونكو لاعب ميلان الجديد

كريستوفر نكونكو لاعب ميلان الجديد

يسعى كريستوفر نكونكو، لاعب ميلان الجديد، ليكون متاحًا للمدرب ماسيميليانو أليجري في أسرع وقت ممكن، عقب نهاية فترة التوقف الدولي، للمشاركة في مواجهة بولونيا ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وتعاقد ميلان مع نكونكو قادمًا من صفوف تشيلسي، في صفقة بلغت قيمتها 43 مليون يورو، ويأمل أليجري في الاستفادة بخدماته بجوار رافائيل لياو في خط الهجوم.

كان نكونكو واحدًا من تسع صفقات جديدة أبرمها ميلان خلال سوق الانتقالات الصيفية، أبرزها لوكا مودريتش وأدريان رابيو وأردون جاشاري.

أين سيلعب نكونكو مع ميلان؟

واستعرض موقع فوتبول إيطاليا، 3 طرق يمكن أن يستعين بها أليجري، للاستفادة بقدرات نكونكو، بالدفع به في مركز الجناح أو المهاجم الثاني، وأحيانًا صانع الألعاب.

نكونكو يتحدث عن.. الانتقال إلى ميلان.. مزاملة لياو.. وأزمته في تشيلسي

وسوف ينافس نكونكو عدة لاعبين في ميلان، للدخول إلى التشكيل الأساسي، أبرزهم كريستيان بوليسيتش وسانتياجو خيمينيز.

طرق مختلفة.. كيف ظهر ميلان مع أليجري؟

حتى الآن هذا الموسم، اختار أليجري تشكيلتين مختلفتين، اعتمد فيهما على طريقة 3-5-2 بمشاركة بوليسيتش في الهجوم بجوار لياو أو سانتياجو خيمينيز.

تقرير: أليجري يخطط لتوظيف لياو في مركز جديد

كما استخدم طريقة 3-4-2-1، بتواجد روبن لوفتوس تيشك وأليكسيس ساليميكرز خلف المهاجم سانتياجو خيمينيز.

مباراة ميلان القادمة
ميلان أليجري نكونكو

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

