وجه ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بتكليف كل من أحمد أسامة الجندي، رئيس لجنة شؤون اللاعبين، ومحمد علاء لوكا، عضو لجنة اللاعبين، بمتابعة جلسات التحقيق التي تعقدها لجنة القيم برئاسة شريف القماطي مع ثنائي منتخب تنس الطاولة عمر عصر ومحمود أشرف، إلى جانب مدربهما، على خلفية التجاوزات التي حدثت خلال مشاركة المنتخب في بطولة أفريقيا الأخيرة بتونس.

الأولمبية: عقوبات عادلة بانتظار المخالفين في أزمة تنس الطاولة

وأكد إدريس على ضرورة توقيع عقوبات عادلة بحق من تثبت إدانته، مشددًا على أن اللجنة الأولمبية لن تتهاون مع أي خروج عن القيم والأخلاق الرياضية، حفاظًا على حالة الاستقرار والانضباط التي تشهدها الرياضة المصرية تحت قيادة أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأضاف أن اللجنة الأولمبية تسعى لترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والحيادية في التعامل مع جميع القضايا، مؤكدًا أن أي تصرفات فردية غير مسؤولة لن يسمح لها بتشويه صورة الإنجازات التي حققها أبطال مصر، بعد حصدهم جميع الميداليات الذهبية في منافسات الرجال والسيدات خلال البطولة الأفريقية، وهو إنجاز لم يتحقق منذ نحو عشرين عامًا.

جلسة تحقيق غدًا في أزمة لاعبي تنس الطاولة بحضور الجندي ولوكا

ومن المقرر أن تعقد لجنة القيم جلسة التحقيق غدًا الخميس، بحضور الجندي ولوكا، وذلك وفقًا لما نصت عليه مدونة السلوك الأخلاقي التي فعلتها اللجنة الأولمبية عقب انتخاب مجلس إدارتها الحالي، التزامًا بمبادئ الشفافية والانضباط داخل المنظومة الرياضية.

وأكدت اللجنة الأولمبية في بيانها أنها ترفض تمامًا أي تجاوز أو إخلال بالسلوك الأخلاقي داخل الاتحادات الرياضية، مشددة على أنها ستتعامل مع أي خروج عن القواعد والقيم الرياضية بكل حزم وصرامة.

