المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

2 1
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
كلوب بروج

كلوب بروج

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
سموحة

سموحة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات مالتيميديا

إعلان

اللجنة الأولمبية تكلف الجندي ولوكا بمتابعة تحقيقات أزمة لاعبي تنس الطاولة

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:05 م 22/10/2025
عمر عصر

أزمة تنس الطاولة تصل للجنة القيم

وجه ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بتكليف كل من أحمد أسامة الجندي، رئيس لجنة شؤون اللاعبين، ومحمد علاء لوكا، عضو لجنة اللاعبين، بمتابعة جلسات التحقيق التي تعقدها لجنة القيم برئاسة شريف القماطي مع ثنائي منتخب تنس الطاولة عمر عصر ومحمود أشرف، إلى جانب مدربهما، على خلفية التجاوزات التي حدثت خلال مشاركة المنتخب في بطولة أفريقيا الأخيرة بتونس.

الأولمبية: عقوبات عادلة بانتظار المخالفين في أزمة تنس الطاولة

وأكد إدريس على ضرورة توقيع عقوبات عادلة بحق من تثبت إدانته، مشددًا على أن اللجنة الأولمبية لن تتهاون مع أي خروج عن القيم والأخلاق الرياضية، حفاظًا على حالة الاستقرار والانضباط التي تشهدها الرياضة المصرية تحت قيادة أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأضاف أن اللجنة الأولمبية تسعى لترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والحيادية في التعامل مع جميع القضايا، مؤكدًا أن أي تصرفات فردية غير مسؤولة لن يسمح لها بتشويه صورة الإنجازات التي حققها أبطال مصر، بعد حصدهم جميع الميداليات الذهبية في منافسات الرجال والسيدات خلال البطولة الأفريقية، وهو إنجاز لم يتحقق منذ نحو عشرين عامًا.

جلسة تحقيق غدًا في أزمة لاعبي تنس الطاولة بحضور الجندي ولوكا

ومن المقرر أن تعقد لجنة القيم جلسة التحقيق غدًا الخميس، بحضور الجندي ولوكا، وذلك وفقًا لما نصت عليه مدونة السلوك الأخلاقي التي فعلتها اللجنة الأولمبية عقب انتخاب مجلس إدارتها الحالي، التزامًا بمبادئ الشفافية والانضباط داخل المنظومة الرياضية.

وأكدت اللجنة الأولمبية في بيانها أنها ترفض تمامًا أي تجاوز أو إخلال بالسلوك الأخلاقي داخل الاتحادات الرياضية، مشددة على أنها ستتعامل مع أي خروج عن القواعد والقيم الرياضية بكل حزم وصرامة.

ويمكنكم متابعة تطورات أزمة تنس الطاولة من خلال الروابط التالية:

خلاف وصل إلى مشادة.. أزمة بين عمر عصر وزميله بمنتخب مصر (فيديو)

أشرف حلمي: قررنا تحويل عمر عصر ومحمود أشرف للتحقيق

بيان توضيحي من عمر عصر بعد أزمة تنس الطاولة

اللجنة الأولمبية المصرية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
الأهلي

الأهلي

2 1
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

96

تسديدة من محمد شكري من خارج منطقة الجزاء وصلت سهلة في يد صبحي سليمان

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg