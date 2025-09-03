أدرج ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، النجم الشاب ماكس دومان، في قائمة الفريق لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2025-2026.

وشارك اللاعب الصاعد ماكس دومان، صاحب الـ 15 عامًا، لأول مرة مع فريقه أرسنال، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، من بوابة مواجهة ليدز يونايتد، في الجولة الثانية من الموسم الجديد.

وأصبح ماكس ثاني أصغر لاعب يشارك في مباراة بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعمر 15 عامًا و235 يومًا، خلف زميله إيثان نوانيري الذي شارك ضد برينتفورد عام 2022، بعمر 15 عامًا و181 يومًا.

الانضمام لقائمة أرسنال

يبدو أن ماكس دومان صاحب الـ15 عامًا لاعب أرسنال جاهز للمشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد أن تم تسميته في تشكيلة ميكيل أرتيتا على موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

لا يوجد حد أقصى للعمر للعب في دوري أبطال أوروبا، لذا يمكن للاعب المراهق دومان اللعب مع الجانرز في المسابقة طالما أنه مسجل في القائمة الأولى للفريق.

ماكس دومان يسجل مشاركة تاريخية مع أرسنال في الدوري الإنجليزي

رقم تاريخي في دوري أبطال أوروبا

إذا شارك دومان لأول مرة في دوري أبطال أوروبا قبل بلوغه 16 عامًا في 31 ديسمبر، فسيصبح أول لاعب يبلغ من العمر 15 عامًا وأصغر لاعب يظهر في المسابقة على الإطلاق.

وجاءت قائمة أصغر اللاعبين في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

- يوسوفا موكوكو (16 عاما و18 يوما) مع بروسيا دورتموند في 8 ديسمبر 2020.

- لامين يامال (16 عاما و68 يوما) مع برشلونة في 19 سبتمبر 2023.

- سيلستين بابايارو (16 عاما و86 يوما) مع أندرلخت في 23 نوفمبر 1994.

- ريان شرقي (16 عاما و102 يوما) مع ليون في 27 نوفمبر 2019.

- ألين هاليلوفيتش (16 عاما و128 يوما) مع دينامو زغرب في 24 أكتوبر 2012.

ناشئ أرسنال.. يرافقه حارس شخصي ويغير ملابسه بعيدا عن زملائه