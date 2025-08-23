شارك اللاعب الصاعد ماكس دومان، صاحب الـ 15 عامًا، لأول مرة مع فريقه أرسنال، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، من بوابة مواجهة ليدز يونايتد، في الجولة الثانية من الموسم الجديد.

ودفع أرتيتا بلاعبه الناشئ، في الشوط الثاني بعد تقدمه برباعية نظيفة، على حساب نوني مادويكي.

وكان دومان قد سافر مع الفريق لمباراة الافتتاح الأسبوع الماضي ضد مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، لكنه لم يُدرج ضمن قائمة العشرين لاعبًا الأخيرة.

أرسنال يقسو على ليدز في الدوري الإنجليزي

وتسمح قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز للاعبين البالغين من العمر 15 عامًا باللعب في البطولة، طالما أنهم بلغوا سن 15 عامًا قبل 31 أغسطس من الموسم المعني.

لاعب أرسنال يحطم رقم ناشئ ليستر

وأصبح ماكس ثاني أصغر لاعب يشارك في مباراة بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعمر 15 عامًا و235 يومًا، خلف زميله إيثان نوانيري الذي شارك ضد برينتفورد عام 2022، بعمر 15 عامًا و181 يومًا.

5 إصابات تضرب أرسنال.. هل يصمد الجانرز أمام ليفربول؟

وتفوق ماكس على جيريمي مونجا لاعب ليستر سيتي، الذي شارك ضد نيوكاسل يونايتد، في الموسم الماضي، بعمر 15 عامًا و271 يومًا.

من هو ماكس دومان ناشئ أرسنال الواعد؟

في سبتمبر الماضي، أصبح دومان أصغر لاعب يسجل في مباراة بدوري أبطال أوروبا للشباب، عندما سجل في المباراة التي خسرها أرسنال 4-1 أمام أتالانتا.

ظهر لاعب خط الوسط لأول مرة مع فريق أرسنال تحت 18 عامًا في سبتمبر 2023، وعمره 13 عامًا، ولعب عددًا من مباريات الدوري على هذا المستوى في موسم 2024-2025، إلى جانب مشاركته عدة مرات في دوري أبطال أوروبا للشباب.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال على ليدز يونايتد

أرقام ماكس دومان في مباراة أرسنال ضد ليدز

وتألق ماكس في مواجهة اليوم أمام 60 ألف متفرج بملعب الإمارات، حيث تحصل على ركلة جزاء، سجل منها جيوكيريس الهدف الخامس.

ولمس ناشئ أرسنال الكرة 15 مرة، خلال 27 دقيقة، شارك بها في مركز الجناح الأيمن، وأكمل مراوغة صحيحة من 3، كما سدد كرتين خارج المرمى وفاز بـ 5 صراعات أرضية من 7، وقام بتمريرتين صحيحتين بنسبة دقة 100%.