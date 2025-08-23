المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

خلف نوانيري.. ماكس دومان يسجل مشاركة تاريخية مع أرسنال في الدوري الإنجليزي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

09:51 م 23/08/2025
ماكس دومان لاعب أرسنال الصاعد

ماكس دومان لاعب أرسنال الصاعد

شارك اللاعب الصاعد ماكس دومان، صاحب الـ 15 عامًا، لأول مرة مع فريقه أرسنال، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، من بوابة مواجهة ليدز يونايتد، في الجولة الثانية من الموسم الجديد.

ودفع أرتيتا بلاعبه الناشئ، في الشوط الثاني بعد تقدمه برباعية نظيفة، على حساب نوني مادويكي.

وكان دومان قد سافر مع الفريق لمباراة الافتتاح الأسبوع الماضي ضد مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، لكنه لم يُدرج ضمن قائمة العشرين لاعبًا الأخيرة.

أرسنال يقسو على ليدز في الدوري الإنجليزي

وتسمح قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز للاعبين البالغين من العمر 15 عامًا باللعب في البطولة، طالما أنهم بلغوا سن 15 عامًا قبل 31 أغسطس من الموسم المعني.

لاعب أرسنال يحطم رقم ناشئ ليستر

وأصبح ماكس ثاني أصغر لاعب يشارك في مباراة بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعمر 15 عامًا و235 يومًا، خلف زميله إيثان نوانيري الذي شارك ضد برينتفورد عام 2022، بعمر 15 عامًا و181 يومًا.

5 إصابات تضرب أرسنال.. هل يصمد الجانرز أمام ليفربول؟

وتفوق ماكس على جيريمي مونجا لاعب ليستر سيتي، الذي شارك ضد نيوكاسل يونايتد، في الموسم الماضي، بعمر 15 عامًا و271 يومًا.

من هو ماكس دومان ناشئ أرسنال الواعد؟

في سبتمبر الماضي، أصبح دومان أصغر لاعب يسجل في مباراة بدوري أبطال أوروبا للشباب، عندما سجل في المباراة التي خسرها أرسنال 4-1 أمام أتالانتا.

ظهر لاعب خط الوسط لأول مرة مع فريق أرسنال تحت 18 عامًا في سبتمبر 2023، وعمره 13 عامًا، ولعب عددًا من مباريات الدوري على هذا المستوى في موسم 2024-2025، إلى جانب مشاركته عدة مرات في دوري أبطال أوروبا للشباب.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال على ليدز يونايتد

أرقام ماكس دومان في مباراة أرسنال ضد ليدز

وتألق ماكس في مواجهة اليوم أمام 60 ألف متفرج بملعب الإمارات، حيث تحصل على ركلة جزاء، سجل منها جيوكيريس الهدف الخامس.

ولمس ناشئ أرسنال الكرة 15 مرة، خلال 27 دقيقة، شارك بها في مركز الجناح الأيمن، وأكمل مراوغة صحيحة من 3، كما سدد كرتين خارج المرمى وفاز بـ 5 صراعات أرضية من 7، وقام بتمريرتين صحيحتين بنسبة دقة 100%.

مباراة أرسنال القادمة
الدوري الإنجليزي أرسنال ماكس دومان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg