أكد أندرياس كريستنسن، لاعب برشلونة، على جاهزيته للظهور مع الفريق خلال الفترة المقبلة، منتقلًا للحديث عن مباراة برشلونة أمام نيوكاسل يونايتد، والتي ستجمعهما ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويضرب فريق برشلونة موعدًا مع نظيره نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات الدور الرئيسي من دوري أبطال أوروبا، ويستضيف اللقاء ملعب سانت جيمس بارك.

بالمواعيد.. جدول مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

تصريحات كريستنسن

استهل أندرياس كريستنسن، لاعب برشلونة، تصريحاته بالحديث عن تجربته في الدوري الإنجليزي، قائلًا: "نحن في دوري أبطال أوروبا وسيكون هناك الكثير من السرعة، هذا شيء علينا أن نكون مستعدين له، والأجواء ستكون جزءًا كبيرًا من المباراة إنها من أفضل التجارب التي عشتها".

وأكمل عن رغبته في الاستمرار: "أوضحت للنادي في الصيف أنني لا أريد الرحيل، أردت العودة بشكل جيد والموسم الماضي كان صعبًا بالنسبة لي، عدت مبكرًا قليلًا في فترة الإعداد لأكون جاهزًا، وآمل أن أبقى، أعتقد أن الأمر يعتمد على أدائي وأريد البقاء هنا، هذه هي خطتي".

وانتقل للحديث عن المنافسة في خط الدفاع في برشلونة، قائلًا: "جميعنا نلعب بشكل جيد، ويجب أن نكون مستعدين عندما يحتاجنا المدرب".

وواصل كريستنسن: "أشعر أنني بحالة جيدة جدًا الآن، الموسم الماضي كان هناك ضغط كبير، أشعر أنني بخير والمعالجون يعملون معي بشكل جيد، يعتنون بنا كثيرًا، العودة للفريق وأنا في حالة جيدة أمر رائع بالنسبة لي، وأنا جاهز للعمل والقتال".

مدرب نيوكاسل: مواجهة برشلونة تاريخية.. ومن المؤسف غياب لامين يامال

وزاد: "لا يجب التفكير فيها كثيرًا، هي جزء مهم من اللعبة، لكن خلف كل حركة سيكون هناك ضغط. علينا أن ندير ذلك، لقد كانت جزءً من استعدادنا، إنه ملعب صعب ويجب أن نحافظ على هدوئنا وعلينا أن نلعب بطريقتنا".

واستكمل بخصوص دوري الأبطال: "كل موسم في دوري الأبطال يكون مميزًا، الموسم الماضي كدنا نصل إلى النهائي، لدى الناس الكثير من الحافز للوصول للنهائي إنها هدف لنا نحن ندفع من أجل ذلك، تألمنا كثيرًا، لقد كان في الدقيقة الأخيرة من المباراة".

وقال عن ماركوس راشفورد: "أنا أتحدث الإنجليزية ومن السهل التواصل معه، هو يضيف جودة للفريق وقد اندمج بشكل جيد، عليه أن يُظهر جودته، يزداد انسجامًا مع النظام، لقد كان رائعًا للمجموعة، لدينا مجموعة شابة وهو قادر على التواصل معهم، من الرائع أن نملك إمكانيات مثل إمكانيات ماركوس".

وأردف عن إمكانية مشاركته: "يجب أن تسأل هانسي آمل ذلك، لكن جميعنا مستعدون عندما تتم المناداة علينا، آمل ذلك، لكن ليس لدي أي فكرة".

وأتم حديثه عن لامين يامال: "لاعب مثل لامين خُلق لمثل هذه المباريات سنفتقده، إنه يقدم أداءً رائعًا ويعيش من أجل هذه اللحظات، كنا نتمنى أن يكون معنا".