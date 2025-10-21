يحل نادي ليفربول ضيفًا على آينتراخت فرانكفورت في ملعب دويتشه بنك بارك، مساء غدٍ الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويأمل اللاعب المصري محمد صلاح في كسر صيامه التهديفي مع ليفربول، بعد غيابه عن التسجيل في آخر 5 مباريات متتالية.

فرانكفورت الخصم الـ5

يلتقي صلاح بآينتراخت فرانكفورت لأول مرة في مسيرته مع كرة القدم.

وسبق لمحمد صلاح أن واجه 4 فرق ألمانية في مسيرته في دوري أبطال أوروبا، هي لايبزج وباير ليفركوزن وبايرن ميونخ وشالكه.

ماذا قدم صلاح ضد الفرق الألمانية في دوري أبطال أوروبا؟

قدم صلاح أداءً جيدًا جدًا في مبارياته ضد الفرق الألمانية في منافسات دوري أبطال أوروبا، مساهمًا بـ7 أهداف، كالتالي..

- ضد لايبزيج: هدفان وتمريرة في 3 مباريات

- ضد باير ليفركوزن: هدف وتمريرتان في 3 مباريات

- ضد بايرن ميونخ: لم يسجل لكنه صنع هدفًا في مباراتين

- ضد شالكه: لم يسجل ولم يصنع في مباراتين

يشار إلى أن صلاح سجل هدفًا وصنع آخر في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، في مباراة الفوز (3-2) على أتلتيكو مدريد، لكنه فشل في ترك أي بصمة في الظهور الثاني أمام جالاتا سراي التركي.