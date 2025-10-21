المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

2 0
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

1 0
19:45
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا
فياريال

فياريال

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
السد القطري

السد القطري

دوري أبطال أوروبا
إيندهوفن

إيندهوفن

- -
22:00
نابولي

نابولي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

فرانكفورت الخصم الـ5.. ماذا قدم صلاح ضد الفرق الألمانية في دوري أبطال أوروبا؟

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:49 م 21/10/2025
صلاح

محمد صلاح - لاعب ليفربول

يحل نادي ليفربول ضيفًا على آينتراخت فرانكفورت في ملعب دويتشه بنك بارك، مساء غدٍ الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويأمل اللاعب المصري محمد صلاح في كسر صيامه التهديفي مع ليفربول، بعد غيابه عن التسجيل في آخر 5 مباريات متتالية.

فرانكفورت الخصم الـ5

يلتقي صلاح بآينتراخت فرانكفورت لأول مرة في مسيرته مع كرة القدم.

وسبق لمحمد صلاح أن واجه 4 فرق ألمانية في مسيرته في دوري أبطال أوروبا، هي لايبزج وباير ليفركوزن وبايرن ميونخ وشالكه.

ماذا قدم صلاح ضد الفرق الألمانية في دوري أبطال أوروبا؟

قدم صلاح أداءً جيدًا جدًا في مبارياته ضد الفرق الألمانية في منافسات دوري أبطال أوروبا، مساهمًا بـ7 أهداف، كالتالي..

- ضد لايبزيج: هدفان وتمريرة في 3 مباريات

- ضد باير ليفركوزن: هدف وتمريرتان في 3 مباريات

- ضد بايرن ميونخ: لم يسجل لكنه صنع هدفًا في مباراتين

- ضد شالكه: لم يسجل ولم يصنع في مباراتين

يشار إلى أن صلاح سجل هدفًا وصنع آخر في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، في مباراة الفوز (3-2) على أتلتيكو مدريد، لكنه فشل في ترك أي بصمة في الظهور الثاني أمام جالاتا سراي التركي.

مباراة ليفربول القادمة
دوري أبطال أوروبا محمد صلاح ليفربول

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
برشلونة

برشلونة

1 0
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

20

ركلة ركنية مرت دون خطورة على مرمى فريق برشلونة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg