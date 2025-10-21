خطف الإنجليزي ماركوس راشفورد، لاعب برشلونة، الأضواء خلال مباراة فريقه أمام أولمبياكوس، التي جرت بين الفريقين ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وحسم فريق برشلونة تفوقه على نظيره أولمبياكوس بنتيجة (6-1)، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مواجهات الدور الرئيسي من دوري أبطال أوروبا، وأقيم اللقاء على ملعب لويس كومبانيس.

راشفورد يخطف الأضواء

نجح ماركوس راشفورد، في تسجيل ثنائية في شباك أولمبياكوس، وذلك خلال اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف ماركوس راشفورد الأول، في الدقيقة 74 من عمر المباراة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت شباك أولمبياكوس.

وأحرز راشفورد هدفه الثاني والسادس لبرشلونة، بعد أن أطلق الإنجليزي تسديدة من خارج منطقة الجزاء، لم تعرف سوى طريق شباك حارس مرمى أولمبياكوس.

راشفورد يصنع الحدث

ثنائية راشفورد، رفعت رصيده من المساهمات مع برشلونة خلال الموسم الجاري، إلى 9 مساهمات في مختلف المسابقات، المحلية والقارية.

ووصل رصيد راشفورد من الأهداف في دوري أبطال أوروبا إلى 4، ليحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين خلف كيليان مبابي الذي هز الشباك في 5 مناسبات.

وتواجد راشفورد في المركز الثالث، في ترتيب أكثر اللاعبين مساهمة مع أندية الدوري الإسباني في الموسم الحالي بمختلف المسابقات، بواقع 9 مساهمات، خلف كيليان مبابي (17 مساهمة) وجوليان ألفاريز (10 مساهمات)، وفقًا لمنصة "أوبتا".