كلام فى الكورة
الطريق إلى 2026.. منتخب مصر يكشف جدول أعماله استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

وسام محمد

كتب - وسام محمد

02:20 م 01/09/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

ينطلق معسكر منتخب مصر، مساء اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر مع إثيوبيا يوم 5 سبتمبر بإستاد القاهرة، ثم يواجه بوركينا فاسو يوم 9 سبتمبر، في الجولة السابعة و الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وأعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة الفراعنة التي اختارها لخوض المباراتين الهامتين في مشوار التأهل إلى كأس العالم.. طالع التفاصيل من هنا

ويستمر معسكر منتخب مصر، لمدة 9 أيام، حيث يبدأ اليوم وينتهي في التاسع من سبتمبر الجاري.

ووضع الجهاز الفني، برنامج المنتخب خلال المعسكر، تحت عنوان الطريق إلى 2026.

جدول أعمال المنتخب

1 سبتمبر.. عودة المنتخب.

4 سبتمبر.. التدريب الرئيسي.

5 سبتمبر.. مباراة مصر وإثيوبيا على ستاد القاهرة.

7 سبتمبر.. السفر إلى بوركينا فاسو.

8 سبتمبر.. التدريب الرئيسي.

9 سبتمبر.. مباراة مصر أمام بوركينا فاسو. 

ماذا يحتاج منتخب مصر؟

ويكفي منتخب مصر الفوز في المباراتين المقبلتين؛ من أجل التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، دون الانتظار إلى آخر جولتين في التصفيات.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 16 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.

وتضم مجموعة مصر كل من، بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، جيبوتي، سيراليون.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

 

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر حسام حسن كأس العالم إثيوبيا بوركينا فاسو

التعليقات

