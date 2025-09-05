المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أبو ريدة: منتخب مصر على أعتاب مرحلة مهمة.. ويجب دعمه لحسم التأهل لكأس العالم

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

05:28 م 03/09/2025
هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة

هاني أبو ريدة

حث هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الجميع على دعم منتخب مصر الأول لحسم بطاقة التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويلتقي منتخب مصر مع إثيوبيا في 5 سبتمبر الجاري، ثم بوركينا فاسو في 9 من الشهر ذاته، ضمن منافسات الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لإثيوبيا

تصريحات هاني أبو ريدة

وقال أبو ريدة في تصريحات عبر الصحفي الرسمية للاتحاد: "يجب دعم الاتحاد للمنتخبات الوطنية وفي مقدمتها المنتخب الوطني الأول في مسيرته نحو التأهل لنهائيات كأس العالم المقبلة وتحقيق حلم جماهير الكرة المصرية".

وأضاف: "هذا الدعم أمر ثابت وواجب تجاه جميع أبنائنا في كل المنتخبات الوطنية وشاركنا في ذلك جميع الجهات المعنية والجماهير العاشقة لكرة القدم".

وأكمل: "يجب على كافة المنتخبات الالتزام بسياسة الاتحاد المصري في هذا الخصوص والتعاون فيما بينها لتحقيق الأهداف المرجوة والتي نعمل بلا كلل من أجل الوصول إليها".

ممر شرفي لصلاح في تدريبات منتخب مصر

وتابع رئيس الاتحاد المصري: "المنتخب الوطني الأول على أعتاب مرحلة مهمة خلال لقائي أثيوبيا وبوركينا فاسو خلال الأيام المقبلة لحسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم تستوجب وقوف الجميع خلفه على قلب رجل واحد داعمين ومشجعين، والأمر نفسه يمتد إلى المنتخبات الوطنية الأخرى التي تنتظرها خلال الأيام والأسابيع المقبلة المشاركة في عدد من البطولات المهمة هي كأس العالم للشباب والناشئين وكأس العرب، وكلنا أمل في أن تنجح جميعها في تحقيق آمالنا وطموحاتنا".

وأتم هاني أبو ريدة تصريحاته: "يجب على الجميع الالتزام بسياسة الاتحاد في هذا الشأن وضرورة إضفاء الهدوء على تصرفات كافة المنتسبين إليه وعدم السماح باستخدام السوشيال ميديا كأداة تتسبب في صرف التركيز الواجب توفيره لعمل المنتخبات في مناخ إيجابي".

ترتيب مجموعة مصر في التصفيات

ويتصدر منتخب مصر، جدول ترتيب المجموعة الأولي في تصفيات كأس العالم، والتي تضم بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وإثيوبيا وغينيا بيساو، رفقة الفراعنة.

وجاء ترتيب مجموعة مصر كالتالي:

- منتخب مصر: 16 نقطة

- بوركينا فاسو: 11 نقطة

- سيراليون: 8 نقاط

- إثيوبيا: 6 نقاط

- غينيا بيساو: 6 نقاط

- جيبوتي: نقطة واحدة

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026؟

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر اتحاد الكرة هاني أبو ريدة كأس العالم 2026

