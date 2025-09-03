حسم منتخب الجابون تفوقه أمام نظيره جزر سيشل، في المباراة التي جمعت بين الفريقين لحساب منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتفوق فريق الجابون على نظيره جزر سيشل برباعية دون رد، في اللقاء الذي جرت أحداثه ضمن منافسات المجموعة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم، وأقيم اللقاء في المجمع الرياضي الوطني في موريشيوس.

المنتخب المغربية: داري سيخضع لفحص طبي لتحديد مدى جاهزيته

الجابون تعبر سيشل

افتتح منتخب الجابون التسجيل في الدقيقة الرابعة من زمن المباراة، عن طريق دينيس بوانجا، الذي وضع فريقه في المقدمة أمام سيشل بوقت مبكر.

عاد دينيس بوانجا للتسجيل من جديد في الدقيقة 34 من زمن المباراة، ليعزز من تقدم الجابون أمام سيشل، في اللقاء الذي بدأ في الاتجاه صوب الضيوف.

أصر دينيس بوانجا على تسجيل الثلاثية، إذ نجح لاعب الجابون، في تسجيل ثالث الأهداف له ولمنتخب بلاده وذلك بحلول الدقيقة 38 من عمر المباراة.

ظهر منتخب سيشل بدون حلول هجومية خلال اللقاء بعد تأخره أمام الجابون، حيث عاد الأخير للتسجيل مجددًا ولكن في الدقيقة 89 عن طريق يانيس مبيمبا.

تريزيجيه يطارد صلاح على الصدارة.. ترتيب هدافي تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026

ترتيب مجموعة الجابون

تصدر منتخب الجابون جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 18 نقطة (7مباريات) بينما تواجد فريق كوت ديفوار في الوصافة برصيد 16 نقطة (6 مباريات)، في المقابل ابتعدت آمال سيشل عن المنافسة بتذيله جدول الترتيب.