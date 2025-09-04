تقام اليوم الخميس مجموعة من المباريات القوية حول العالم، أبرزها في تصفيات كأس العالم 2026 عن قارتي أفريقيا وأوروبا.

كذلك تُلعب اليوم مباريات في الدوري المصري الممتاز للسيدات، أبرزها رع ضد الأهلي، والزمالك مع بيراميدز.

وفيما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025 بالمواعيد والقنوات الناقلة.

تصفيات أفريقيا لكأس العالم

تشاد × غانا - 4 مساء - قنوات SSC

أنجولا × ليبيا - 7 مساء - قنوات SSC

الجزائر × بوتسوانا - 10 مساء - قنوات SSC

الكاميرون × إيسواتيني - 10 مساء - قنوات SSC

تونس × ليبيريا - 10 مساء - قنوات SSC

مالي × جزر القمر - 10 مساء - قنوات SSC

تصفيات أوروبا لكأس العالم

ليشتنشتاين × بلجيكا - 9:45 مساء - بي إن سبورتس HD5

بلغاريا × إسبانيا - 9:45 مساء - بي إن سبورتس HD1

هولندا × بولندا - 9:45 مساء - بي إن سبورتس HD2

سلوفاكيا × ألمانيا - 9:45 مساء - بي إن سبورتس HD3

الدوري المصري الممتاز للسيدات

رع × الأهلي - 4:30 مساء

بيراميدز × الزمالك - 4:30 مساء

طالع مباريات اليوم بالكامل من هنا