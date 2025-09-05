المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بين الأهلي والمنتخب.. زيزو وجهان لعملة واحدة (تحليل)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:42 م 04/09/2025
زيزو

أحمد زيزو بقميص منتخب مصر

يترقب أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الظهور مع منتخب مصر في مواجهة نظيره الإثيوبي، في مباراة ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية.

مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا، تنطلق بحلول العاشرة مساء غد الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال أمريكا.

مفاضلة بين 8 لاعبين.. تغييرات اضطرارية ومحتملة في تشكيل مصر ضد إثيوبيا

أحمد زيزو في منتخب مصر

أحمد زيزو يعد أحد ركائز منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، حيث إنه سجل هدفين في آخر مباراتين للفراعنة ضد إثيوبيا وسيراليون، كما لاعب الأهلي شارك في 8 من آخر 10 مباريات لمصر، ولم يغب سوى للإصابة.

وأصبح أحمد زيزو يشارك بصورة شبه ثابتة في خطة حسام حسن، بوسط الملعب وتحديدًا في مركز صناعة الألعاب، خاصة وأن مركزه الأساسي (الجناح الأيمن) يشارك به محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي.

منتخب مصر بالأحمر أمام إثيوبيا في تصفيات المونديال

ورب صدفة خدمت حسام حسن بصورة غير مقصودة، حيث إن أحمد زيزو لعب غالبية مبارياته بقميص الأهلي تحت قيادة الإسباني الراحل خوسيه ريبيرو، في وسط الملعب بجوار محمد علي بن رمضان، أي أدى أدوار تشبه ما يقدمه مع منتخب مصر.

زيزو وجهان لعملة واحدة

وكان حسام حسن كي يحقق الاستفادة من تواجد أحمد زيزو، يعتمد عليه في وسط الملعب بمهام هجومية، وجاء ريبيرو بسبب التخمة العددية في مركز الجناح الأيمن، ليُشرك زيزو في نفس المكان بوسط الملعب.

ويهدف دائمًا حسام حسن، لتحقيق الاستفادة من تحركات أحمد زيزو في عمق الملعب، من خلال التواجد بالقرب من ثلاثي المقدمة، مع إمكانية الدخول لمنطقة الجزاء والتسديد المباشر على شباك الخصم.

ماذا قدم صلاح في تصفيات المونديال قبل مواجهة مصر وإثيوبيا؟

وتمكن أحمد زيزو من المساهمة في 3 أهداف خلال المباريات التي شارك بها تحت قيادة حسام حسن، تحديدًا في 8 مواجهات، وذلك مقابل المساهمة في 4 أهداف على مدار كل المباريات الأخرى التي لعبها زيزو مع المدربين الآخرين (39 مباراة وفقًا لترانسفير ماركت).

وحال استطاع أحمد زيزو الاستمرار في التهديف أو صناعة الأهداف لصالح منتخب مصر في إحدى مباراتي إثيوبيا أو بوركينا فاسو، سيعادل كل مساهماته التهديفية في 39 مباراة أخرى مع الفراعنة، لكن في 9 مباريات فقط.

وكان أحمد زيزو رغم تراجع مستوى الأهلي في انطلاقة الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، لكنه تمكن أن يكون صاحب أعلى مساهمات تهديفية (4)، بعدما سجل هدفين وصنع مثلهما.

مباراة مصر القادمة
تصفيات كأس العالم منتخب مصر حسام حسن أحمد زيزو مباراة منتخب مصر

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

