مصر ضد إثيوبيا.. مرموش يبحث عن هدف غائب منذ 1428 يوما

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:09 م 04/09/2025
عمر مرموش لاعب منتخب مصر

عمر مرموش

يبحث النجم المصري عمر مرموش عن العودة لطريق الأهداف مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026.

ويستضيف منتخب مصر نظيره الإثيوبي في العاشرة مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

بينما سيحل الفراعنة ضيفًا على بوركينا فاسو يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة من التصفيات المونديالية.

ويعتلي منتخب مصر صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 16 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.

وتضم مجموعة مصر كل من، بوركينا فاسو، سيراليون، إثيوبيا، غينيا بيساو، وجيبوتي.

طالع ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم من هنا

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026؟

لا شك أن حلم المنتخب الوطني بات قريبًا في التأهل لمونديال 2026 للمرة الرابعة في تاريخه.

ويضمن الفوز على إثيوبيا وبوركينا فاسو تأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم بشكل رسمي.

قبل مباراتي إثيوبيا وبوركينا.. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026؟

مرموش يبحث عن هدفه الثاني في تصفيات كأس العالم

رغم مشاركة عمر مرموش في 8 مباريات ضمن تصفيات كأس العالم مع منتخب مصر سواء الماضية أو الحالية إلا أنه لم يسجل سوى هدف وحيد.

وأحرز مرموش هدفه الوحيد في التصفيات المونديالية في الفوز على ليبيا بالجولة الثالثة بنتيجة 1-0 يوم 8 أكتوبر 2021 أي منذ (1428 يوما).

وصنع آخر أمام ليبيا أيضًا ولكن في مواجهة الجولة الرابعة (3-0).

ويأمل نجم مانشستر سيتي زيارة شباك إثيوبيا من أجل تسجيل هدفه الثاني في تصفيات كأس العالم.

منتخب مصر إثيوبيا عمر مرموش تصفيات كأس العالم 2026

