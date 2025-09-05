منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة إثيوبيا

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة استعدادا لمواجهة إثيوبيا، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

ويستضيف منتخب مصر نظيره الإثيوبي، في تمام العاشرة من مساء غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

تفاصيل مران منتخب مصر

وبدأ مران منتخب مصر بإحماءات بدنية وجمل فنية وتسديد على المرمى، ثم تقسيمة في نهاية المران حرص الجهاز الفني على تجربة أكثر من جملة خلال المران.

وحرص وزير الثقافة أحمد فؤاد على حضور مران منتخب مصر وكان في استقباله خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ومحمد يحيى لطفي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة ومحمد أبو حسين عضو اتحاد الكرة.

مصر ضد إثيوبيا.. مرموش يبحث عن هدف غائب منذ 1428 يوما

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، بجانب كل من، إثيوبيا، وبوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وجيبوتي، وسيراليون.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه.