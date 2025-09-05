رسميًا.. منتخب المغرب يستدعي بديل أشرف داري

أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، اليوم الجمعة، استدعاء المدافع الشاب أنس باش ليكون بديلًا للاعب الأهلي أشرف داري.

وغادر أشرف داري مدافع النادي الأهلي معسكر منتخب المغرب بسبب الإصابة التي يشكو منها، وأثبتت الأشعة أن اللاعب يحتاج للراحة.

وقرر الركراكي ضم أنس باش لاعب الجيش الملكي لتعويض غياب أشرف داري.

ويعد هذا هو الاستدعاء الأول للمدافع أنس باش من المنتخب المغربي.

وكان باش قدم عروضا جيدة مع منتخب المغرب للمحليين وساهم معه في الفوز بكأس أمم أفريقيا.

ويستعد منتخب المغرب الأول لخوض مباراتين حاسمتين ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 أمام النيجر، مساء اليوم الجمعة، وزامبيا يوم الإثنين المقبل.

