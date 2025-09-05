المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رسميًا.. منتخب المغرب يستدعي بديل أشرف داري

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:17 م 05/09/2025
أنس باش بديل داري في المغرب

أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، اليوم الجمعة، استدعاء المدافع الشاب أنس باش ليكون بديلًا للاعب الأهلي أشرف داري.

وغادر أشرف داري مدافع النادي الأهلي معسكر منتخب المغرب بسبب الإصابة التي يشكو منها، وأثبتت الأشعة أن اللاعب يحتاج للراحة.

اللغز مستمر.. أشرف داري على أعتاب كسر حاجز الـ100 يوم في الأهلي

وقرر الركراكي ضم أنس باش لاعب الجيش الملكي لتعويض غياب أشرف داري.

ويعد هذا هو الاستدعاء الأول للمدافع أنس باش من المنتخب المغربي.

وكان باش قدم عروضا جيدة مع منتخب المغرب للمحليين وساهم معه في الفوز بكأس أمم أفريقيا.

ويستعد منتخب المغرب الأول لخوض مباراتين حاسمتين ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 أمام النيجر، مساء اليوم الجمعة، وزامبيا يوم الإثنين المقبل.

طالع ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم من هنا

 

