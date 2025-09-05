من مباراة تنزانيا ضد الكونغو

فرض منتخب الكونغو التعادل على ضيفه تنزانيا 1-1 اليوم الجمعة في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الخامسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكاد المنتخب الكونغولي أن يخرج بأول انتصار في مشواره بالتصفيات بعدما سجل له هدف التقدم موسوفا لينجارد في الدقيقة 69.

بينما أدرك سليماني مواليمو التعادل للضيوف قبل 6 دقائق فقط من نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني.

وبهذا التعادل وضع منتخب جمهورية الكونغو حدا لسلسلة من الهزائم، بعدما خسر مبارياته الـ5 الماضية، لكن وضعيته لم تتغير إذ يظل متذيلا الترتيب بنقطة وحيدة.

وتلقى المنتخب المغربي، متصدر المجموعة، هدية بتعثر تنزانيا أمام الكونغو، إذ يحتاج "أسود الأطلس" للفوز في مباراة النيجر التي تقام في وقت لاحق اليوم، لضمان التأهل الرسمي إلى نهائيات المونديال.

وارتفع رصيد تنزانيا إلى 10 نقاط من 6 مباريات في المركز الثاني، مقابل 15 للمغرب من 5 مباريات، ما يعني أن الفوز المغربي سيجعل الفارق بين الأول والوصيف لا يمكن تعويضه في جولتين متبقيتين لكل منتخب.

يذكر أن المجموعة الخامسة للتصفيات تضم 5 منتخبات فقط، بعد انسحاب منتخب إرتريا في وقت سابق.

نظام تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

يتنافس 54 منتخبا من قارة أفريقيا على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وهي النسخة الأولى التي تقام بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32.

وترتب على رفع عدد المشاركين في نهائيات كأس العالم زيادة حصة قارة أفريقيا لتصبح 9 منتخبات بدلا من 5، بجانب مقعد إضافي يمكن الحصول عليه عبر ملحق التصفيات العالمي.

وتم توزيع المنتخبات الأفريقية على 9 مجموعات تضم كل واحدة 6 منتخبات، بناء على التصنيف الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في يوليو 2023.

ويلعب كل منتخب مواجهتي ذهاب وإياب مع باقي منافسيه في المجموعة، ما ينتج عنه 10 مباريات لكل فريق.

ويتأهل متصدرو المجموعات مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، فيما تشارك أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني بملحق فاصل يتأهل الفائز به إلى الملحق العالمي بين القارات.

وتشارك في هذا الملحق 6 منتخبات من 5 اتحادات قارية -آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية (2) وأوقيانوسيا-، ويتأهل منه منتخبان للنهائيات.

