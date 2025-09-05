مصر وإثيوبيا.. 4 أهداف ضائعة في 20 دقيقة

فرض منتخب مصر سيطرته على إثيوبيا في المباراة التي تجمعهما، مساء اليوم الجمعة، حيث أهدر لاعبوه 4 أهداف في أول 20 دقيقة.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة مصر وإثيوبيا في الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

منتخب مصر يهدر 4 أهداف في 20 دقيقة

بدأت الفرص الضائعة من جانب مصر عن طريق عمر مرموش بعد انفراد بمرمى إثيوبيا ثم تسديدة ولكن تصدى لها الحارس في الدقيقة 5.

وحاول محمود حسن تريزيجيه بعد ذلك بفرصة خطيرة بعدما استلم تمريرة من صلاح ثم أطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن حارس إثيوبيا تصدى لها في الدقيقة 8.

وأهدر منتخب مصر هدفا ثالثا بعدما نفذ زيزو ركلة ركنية وقابلها أسامة فيصل بضربة رأسية ولكن تعملق حارس إثيوبيا وتصدى لها بصورة رائعة في الدقيقة 19.

وظهر تريزيجيه مرة أخرى بتسديدة قوية ولكن الكرة اصطدمت في القائم وذلك في الدقيقة 21.

مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

تضم المجموعة الأولى في التصفيات المونديالية كل من مصر، بوركينا فاسو، سيراليون، غينيا بيساو، إثيوبيا، وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة قبل مواجهة الليلة ضد إثيوبيا.

ويأتي منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 14 نقطة.

للتعرف على ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم اضغط هنا