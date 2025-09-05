المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مصر وإثيوبيا.. 4 أهداف ضائعة في 20 دقيقة

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:37 م 05/09/2025
مصر وإثيوبيا

مصر وإثيوبيا

فرض منتخب مصر سيطرته على إثيوبيا في المباراة التي تجمعهما، مساء اليوم الجمعة، حيث أهدر لاعبوه 4 أهداف في أول 20 دقيقة.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة مصر وإثيوبيا في الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

منتخب مصر يهدر 4 أهداف في 20 دقيقة

بدأت الفرص الضائعة من جانب مصر عن طريق عمر مرموش بعد انفراد بمرمى إثيوبيا ثم تسديدة ولكن تصدى لها الحارس في الدقيقة 5.

وحاول محمود حسن تريزيجيه بعد ذلك بفرصة خطيرة بعدما استلم تمريرة من صلاح ثم أطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن حارس إثيوبيا تصدى لها في الدقيقة 8.

وأهدر منتخب مصر هدفا ثالثا بعدما نفذ زيزو ركلة ركنية وقابلها أسامة فيصل بضربة رأسية ولكن تعملق حارس إثيوبيا وتصدى لها بصورة رائعة في الدقيقة 19.

وظهر تريزيجيه مرة أخرى بتسديدة قوية ولكن الكرة اصطدمت في القائم وذلك في الدقيقة 21.

مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

تضم المجموعة الأولى في التصفيات المونديالية كل من مصر، بوركينا فاسو، سيراليون، غينيا بيساو، إثيوبيا، وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة قبل مواجهة الليلة ضد إثيوبيا.

ويأتي منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 14 نقطة.

للتعرف على ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم اضغط هنا

منتخب مصر محمد صلاح تريزيجيه إثيوبيا مرموش

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/world-cup-african-qualifiers-/2834/news/522479/-مصر-وإثيوبيا-4-أهداف-ضائعة-في-20-دقيقة", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "سليمان غريب", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8/271" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":" مصر وإثيوبيا.. 4 أهداف ضائعة في 20 دقيقة", "alternativeHeadline":" مصر وإثيوبيا.. 4 أهداف ضائعة في 20 دقيقة", "description": "فرض منتخب مصر سيطرته على إثيوبيا في المباراة التي تجمعهما، مساء اليوم الجمعة، حيث أهدر لاعبوه 4 أهداف في أول 20 دقيقة. ", "articleSection": "تصفيات كأس العالم-أفريقيا", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/9/5/مصبر-easy-resize-com2025_9_5_22_35.webp", "keywords": "منتخب مصر-إثيوبيا-مرموش-تريزيجيه-محمد صلاح", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/world-cup-african-qualifiers-/2834/news/522479/-مصر-وإثيوبيا-4-أهداف-ضائعة-في-20-دقيقة", "articleBody": "فرض منتخب مصر سيطرته على إثيوبيا في المباراة التي تجمعهما، مساء اليوم الجمعة، حيث أهدر لاعبوه 4 أهداف في أول 20 دقيقة.ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة مصر وإثيوبيا في الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.منتخب مصر يهدر 4 أهداف في 20 دقيقةبدأت الفرص الضائعة من جانب مصر عن طريق عمر مرموش بعد انفراد بمرمى إثيوبيا ثم تسديدة ولكن تصدى لها الحارس في الدقيقة 5.وحاول محمود حسن تريزيجيه بعد ذلك بفرصة خطيرة بعدما استلم تمريرة من صلاح ثم أطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن حارس إثيوبيا تصدى لها في الدقيقة 8.وأهدر منتخب مصر هدفا ثالثا بعدما نفذ زيزو ركلة ركنية وقابلها أسامة فيصل بضربة رأسية ولكن تعملق حارس إثيوبيا وتصدى لها بصورة رائعة في الدقيقة 19.وظهر تريزيجيه مرة أخرى بتسديدة قوية ولكن الكرة اصطدمت في القائم وذلك في الدقيقة 21.مجموعة مصر في تصفيات كأس العالمتضم المجموعة الأولى في التصفيات المونديالية كل من مصر، بوركينا فاسو، سيراليون، غينيا بيساو، إثيوبيا، وجيبوتي.ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة قبل مواجهة الليلة ضد إثيوبيا.ويأتي منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 14 نقطة.للتعرف على ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم اضغط هنا", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/9/5/مصبر-easy-resize-com2025_9_5_22_35.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 09 - 05T22:37: 00+03:00", "dateModified" : "2025-09-05T22:46:52+03:00", "datePublished" : "2025-09-05T22:37:00+03:00" }