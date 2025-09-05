سباق الهدافين التاريخيين.. صلاح يضيق الفارق مع حسام حسن

واصل النجم المصري محمد صلاح مطاردته لرقم قياسي جديد مع منتخب مصر، بعدما افتتح التسجيل في شباك إثيوبيا، خلال المباراة التي تقام مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وجاء هدف صلاح في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، ليمنح الفراعنة التقدم قبل نهاية الشوط الأول، رافعًا رصيده إلى 61 هدفًا دوليًا بقميص المنتخب الوطني.

وبهذا الهدف، عزز قائد ليفربول موقعه كثاني هدافي منتخب مصر عبر التاريخ، مواصلًا مطاردة الرقم القياسي المسجل باسم حسام حسن، المدير الفني الحالي للفراعنة، الذي يتصدر القائمة برصيد 68 هدفًا.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 16 نقطة، بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه بوركينا فاسو صاحب الـ 14 نقطة، في مجموعة تضم أيضًا منتخبات سيراليون، غينيا بيساو، إثيوبيا، وجيبوتي.

ومع استمرار تألقه بقميص المنتخب، يقترب محمد صلاح أكثر من أي وقت مضى من معادلة وتحطيم الرقم التاريخي لحسام حسن، في سباق يبدو مثيرًا بين الهداف السابق والمدرب الحالي للفراعنة.