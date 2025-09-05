محمد صلاح يحصل على هدية خاصة من منتخب بوركينا فاسو (صور)

عاد عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي لطريق الأهداف مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026 بعدما هز شباك إثيوبيا.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة مصر وإثيوبيا في الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

واستطاع عمر مرموش أن يسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر في شباك إثيوبيا من ضربة جزاء في الدقيقة 45+3.

مرموش في تصفيات كأس العالم

يعد هذا الهدف هو الثاني لعمر مرموش مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم.

وكان مرموش سجل هدفه الأول في التصفيات المونديالية خلال الفوز على ليبيا بالجولة الثالثة بنتيجة 1-0 يوم 8 أكتوبر 2021 أي منذ (1428 يوما).

وصنع آخر أمام ليبيا أيضًا ولكن في مواجهة الجولة الرابعة (3-0).

وشارك مرموش في 9 مباريات (بما في ذلك إثيوبيا) خلال تصفيات كأس العالم مع منتخب مصر سواء الماضية أو الحالية، وأحرز هدفين.

