كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

بعد 1428 يوما.. مرموش يكسر صيامه التهديفي في تصفيات كأس العالم

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:02 م 05/09/2025
عاد عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي لطريق الأهداف مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026 بعدما هز شباك إثيوبيا.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة مصر وإثيوبيا في الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

واستطاع عمر مرموش أن يسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر في شباك إثيوبيا من ضربة جزاء في الدقيقة 45+3.

مرموش في تصفيات كأس العالم

يعد هذا الهدف هو الثاني لعمر مرموش مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم.

وكان مرموش سجل هدفه الأول في التصفيات المونديالية خلال الفوز على ليبيا بالجولة الثالثة بنتيجة 1-0 يوم 8 أكتوبر 2021 أي منذ (1428 يوما).

وصنع آخر أمام ليبيا أيضًا ولكن في مواجهة الجولة الرابعة (3-0).

وشارك مرموش في 9 مباريات (بما في ذلك إثيوبيا) خلال تصفيات كأس العالم مع منتخب مصر سواء الماضية أو الحالية، وأحرز هدفين.

للتعرف على ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم اضغط هنا

منتخب مصر إثيوبيا عمر مرموش

التعليقات

