المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أول الأفارقة.. منتخب المغرب يتأهل إلى كأس العالم 2026

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:14 ص 06/09/2025
منتخب المغرب

منتخب المغرب

تأهل منتخب المغرب إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعدما اكتسح النيجر 5-0 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة بالجولة السابعة من منافسات المجموعات الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

وأنهى المنتخب المغربي الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما إسماعيل صيباري في الدقيقتين 29 و38، مستغلا النقص العددي في صفوف منتخب النيجر بعد طرد عبداللطيف جومي في الدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب المغربي 3 أهداف عن طريق أيوب الكعبي في الدقيقة 51 وحمزة إيكمان في الدقيقة 69 وعز الدين أوناحي في الدقيقة 85 .

ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، محققا العلامة الكاملة من مبارياته الـ6 التي خاضها بالتصفيات حتى الآن.

وتوقف رصيد منتخب النيجر عند 6 نقاط في المركز الرابع.

يذكر أن المجموعة الخامسة للتصفيات تضم 5 منتخبات فقط، بعد انسحاب منتخب إرتريا في وقت سابق.

وأصبح المنتخب المغربي أول المنتخبات الأفريقية المتأهلة لبطولة كأس العالم التي تقام في أمريكا والمكسيك وكندا.

على جانب آخر فإن المغرب هو ثاني المنتخبات العربية المتأهلة لمونديال العام المقبل، بعد الأردن.

ترتيب المجموعة الخامسة في تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026

المغرب - 18 نقطة

تنزانيا - 10 نقاط

زامبيا - 6 نقاط

النيجر - 6 نقاط

الكونغو - نقطة واحدة

نظام تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

يتنافس 54 منتخبا من قارة أفريقيا على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وهي النسخة الأولى التي تقام بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32.

وترتب على رفع عدد المشاركين في نهائيات كأس العالم زيادة حصة قارة أفريقيا لتصبح 9 منتخبات بدلا من 5، بجانب مقعد إضافي يمكن الحصول عليه عبر ملحق التصفيات العالمي.

وتم توزيع المنتخبات الأفريقية على 9 مجموعات تضم كل واحدة 6 منتخبات، بناء على التصنيف الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في يوليو 2023.

ويلعب كل منتخب مواجهتي ذهاب وإياب مع باقي منافسيه في المجموعة، ما ينتج عنه 10 مباريات لكل فريق.

ويتأهل متصدرو المجموعات مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، فيما تشارك أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني بملحق فاصل يتأهل الفائز به إلى الملحق العالمي بين القارات.

وتشارك في هذا الملحق 6 منتخبات من 5 اتحادات قارية -آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية (2) وأوقيانوسيا-، ويتأهل منه منتخبان للنهائيات.

تعرف على ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا لكأس العالم من هنا

تصفيات كأس العالم منتخب المغرب كأس العالم 2026

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg