تأهل منتخب المغرب إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعدما اكتسح النيجر 5-0 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة بالجولة السابعة من منافسات المجموعات الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

وأنهى المنتخب المغربي الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما إسماعيل صيباري في الدقيقتين 29 و38، مستغلا النقص العددي في صفوف منتخب النيجر بعد طرد عبداللطيف جومي في الدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب المغربي 3 أهداف عن طريق أيوب الكعبي في الدقيقة 51 وحمزة إيكمان في الدقيقة 69 وعز الدين أوناحي في الدقيقة 85 .

ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، محققا العلامة الكاملة من مبارياته الـ6 التي خاضها بالتصفيات حتى الآن.

وتوقف رصيد منتخب النيجر عند 6 نقاط في المركز الرابع.

يذكر أن المجموعة الخامسة للتصفيات تضم 5 منتخبات فقط، بعد انسحاب منتخب إرتريا في وقت سابق.

وأصبح المنتخب المغربي أول المنتخبات الأفريقية المتأهلة لبطولة كأس العالم التي تقام في أمريكا والمكسيك وكندا.

على جانب آخر فإن المغرب هو ثاني المنتخبات العربية المتأهلة لمونديال العام المقبل، بعد الأردن.

ترتيب المجموعة الخامسة في تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026

المغرب - 18 نقطة

تنزانيا - 10 نقاط

زامبيا - 6 نقاط

النيجر - 6 نقاط

الكونغو - نقطة واحدة

نظام تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

يتنافس 54 منتخبا من قارة أفريقيا على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وهي النسخة الأولى التي تقام بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32.

وترتب على رفع عدد المشاركين في نهائيات كأس العالم زيادة حصة قارة أفريقيا لتصبح 9 منتخبات بدلا من 5، بجانب مقعد إضافي يمكن الحصول عليه عبر ملحق التصفيات العالمي.

وتم توزيع المنتخبات الأفريقية على 9 مجموعات تضم كل واحدة 6 منتخبات، بناء على التصنيف الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في يوليو 2023.

ويلعب كل منتخب مواجهتي ذهاب وإياب مع باقي منافسيه في المجموعة، ما ينتج عنه 10 مباريات لكل فريق.

ويتأهل متصدرو المجموعات مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، فيما تشارك أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني بملحق فاصل يتأهل الفائز به إلى الملحق العالمي بين القارات.

وتشارك في هذا الملحق 6 منتخبات من 5 اتحادات قارية -آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية (2) وأوقيانوسيا-، ويتأهل منه منتخبان للنهائيات.

