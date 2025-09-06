حجز منتخب المغرب مقعده في نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك العام المقبل.

المنتخب المغربي اكتسح النيجر 5-0 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة بالجولة السابعة من منافسات المجموعات الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، ليضمن حسابيا تأهله من مجموعته.

وأصبح المنتخب المغربي أول المنتخبات الأفريقية المتأهلة لبطولة كأس العالم التي تقام في أمريكا والمكسيك وكندا، وثاني المنتخبات العربية المتأهلة، بعد الأردن.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026

باتت كتيبة المدرب وليد الركراكي الفريق رقم 17 الذي يتأهل لنهائيات مونديال 2026.

ويشارك 48 منتخبا في كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخ البطولة، وهو ما ترتب عليه ارتفاع عدد المتأهلين من كل قارة.

وحتى الآن تأهلت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك نهائيات كأس العالم 2026 باعتبارها الدول المضيفة.

ومن قارة آسيا، تأهلت منتخبات الأردن واليابان وإيران وأوزبكستان وكوريا الجنوبية وأستراليا.

أما من أمريكا الجنوبية فتأهلت منتخبات الأرجنتين والبرازيل والإكوادور وأوروجواي وكولومبيا وباراجواي، بجانب نيوزيلندا من أوقيانوسيا، والمغرب من أفريقيا.

