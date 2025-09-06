المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد صعود المغرب.. ما هي المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم حتى الآن؟

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:15 ص 06/09/2025
كأس العالم 2026

كأس العالم

حجز منتخب المغرب مقعده في نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك العام المقبل.

المنتخب المغربي اكتسح النيجر 5-0 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة بالجولة السابعة من منافسات المجموعات الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، ليضمن حسابيا تأهله من مجموعته.

وأصبح المنتخب المغربي أول المنتخبات الأفريقية المتأهلة لبطولة كأس العالم التي تقام في أمريكا والمكسيك وكندا، وثاني المنتخبات العربية المتأهلة، بعد الأردن.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026

باتت كتيبة المدرب وليد الركراكي الفريق رقم 17 الذي يتأهل لنهائيات مونديال 2026.

ويشارك 48 منتخبا في كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخ البطولة، وهو ما ترتب عليه ارتفاع عدد المتأهلين من كل قارة.

وحتى الآن تأهلت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك نهائيات كأس العالم 2026 باعتبارها الدول المضيفة.

ومن قارة آسيا، تأهلت منتخبات الأردن واليابان وإيران وأوزبكستان وكوريا الجنوبية وأستراليا.

أما من أمريكا الجنوبية فتأهلت منتخبات الأرجنتين والبرازيل والإكوادور وأوروجواي وكولومبيا وباراجواي، بجانب نيوزيلندا من أوقيانوسيا، والمغرب من أفريقيا.

تعرف على ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا لكأس العالم من هنا

تصفيات كأس العالم كأس العالم منتخب المغرب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg