سياسة الخصوصية
ملف يلا كورة.. فوز المنتخب.. رسائل مدير الكرة بالأهلي.. وحقيقة إصابة لاعب الزمالك

يلا كورة

كتب - يلا كورة

02:05 ص 06/09/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

نشر موقع يلا كورة عددا من الموضوعات الهامة على مدار أمس الجمعة، على رأسها فوز منتخب مصر على نظيره الإثيوبي في تصفيات كأس العالم.

وفيما يلي نستعرض أبرز الموضوعات المنشورة على موقع يلا كورة على مدار أمس الجمعة.

المونديال يقترب.. منتخب مصر يسقط إثيوبيا بثنائية صلاح ومرموش

حقق منتخب مصر فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه المنتخب الإثيوبي، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة، في المجموعة الأولى، بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

اقرأ التفاصيل: منتخب مصر يسقط إثيوبيا بثنائية صلاح ومرموش

موسيماني يكذب تصريحاته عن الأهلي (صورة)

كذب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني التصريحات المنسوبة إليه التي تتعلق بالحديث عن النادي الأهلي.

اقرأ التفاصيل: موسيماني يكذب تصريحاته عن الأهلي (صورة)

منع التصريحات وثقة الخطيب وطلب للجمهور.. 10 رسائل من وليد صلاح الدين في الأهلي

وجه وليد صلاح الدين مدير الكرة الجديد بالنادي الأهلي عدة رسائل إلى الجمهور واللاعبين، مطالبًا بمساندة الجهاز الفني المؤقت بقيادة عماد النحاس.

اقرأ التفاصيل: منع التصريحات.. 10 رسائل من وليد صلاح الدين في الأهلي

مخطط أحمال الزمالك يعلن رحيله عن الفريق

أعلن علاء رجب، مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رحيله عن الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا.

اقرأ التفاصيل: مخطط أحمال الزمالك يعلن رحيله عن الفريق

رسميًا.. خالد بيبو مديرًا للكرة بنادي زد

أعلن نادي زد، تعيين خالد بيبو، مديرًا للكرة للفريق الكروي الأول بالنادي، وذلك عقب رحيل وليد صلاح الدين.

اقرأ التفاصيل: رسميًا.. خالد بيبو مديرًا للكرة بنادي زد

أول الأفارقة.. منتخب المغرب يتأهل إلى كأس العالم 2026

تأهل منتخب المغرب إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعدما اكتسح النيجر 5-0 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة بالجولة السابعة من منافسات المجموعات الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

اقرأ التفاصيل: منتخب المغرب يتأهل إلى كأس العالم 2026

مصدر في الزمالك لـ يلا كورة: بارون أوشينج شعر بإجهاد.. ويخوض برنامج تأهيلي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة تعرض الظهير الأيمن الكيني بارون أوشينج، لإصابة في مرانه الأول مع الفريق الأبيض.


اقرأ التفاصيل: مصدر في الزمالك لـ يلا كورة: بارون أوشينج شعر بإجهاد

حسام حسن يتحدث عن.. الفوز على إثيوبيا.. تحدي بوركينا فاسو.. وأمنيته لمحمد صلاح

تحدث حسام حسن، مدرب منتخب مصر، عنه عدة أمور بعد الفوز على إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026.

اقرأ التفاصيل: حسام حسن يتحدث عن.. الفوز على إثيوبيا.. مباراة بوركينا

الدوري المصري منتخب مصر ملف يلا كورة

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

التعليقات

