المونديال يقترب.. منتخب مصر يسقط إثيوبيا بثنائية صلاح ومرموش

حقق منتخب مصر فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه المنتخب الإثيوبي، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة، في المجموعة الأولى، بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

موسيماني يكذب تصريحاته عن الأهلي (صورة)

كذب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني التصريحات المنسوبة إليه التي تتعلق بالحديث عن النادي الأهلي.

منع التصريحات وثقة الخطيب وطلب للجمهور.. 10 رسائل من وليد صلاح الدين في الأهلي

وجه وليد صلاح الدين مدير الكرة الجديد بالنادي الأهلي عدة رسائل إلى الجمهور واللاعبين، مطالبًا بمساندة الجهاز الفني المؤقت بقيادة عماد النحاس.

مخطط أحمال الزمالك يعلن رحيله عن الفريق

أعلن علاء رجب، مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رحيله عن الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا.

رسميًا.. خالد بيبو مديرًا للكرة بنادي زد

أعلن نادي زد، تعيين خالد بيبو، مديرًا للكرة للفريق الكروي الأول بالنادي، وذلك عقب رحيل وليد صلاح الدين.

أول الأفارقة.. منتخب المغرب يتأهل إلى كأس العالم 2026

تأهل منتخب المغرب إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعدما اكتسح النيجر 5-0 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة بالجولة السابعة من منافسات المجموعات الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

مصدر في الزمالك لـ يلا كورة: بارون أوشينج شعر بإجهاد.. ويخوض برنامج تأهيلي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة تعرض الظهير الأيمن الكيني بارون أوشينج، لإصابة في مرانه الأول مع الفريق الأبيض.



حسام حسن يتحدث عن.. الفوز على إثيوبيا.. تحدي بوركينا فاسو.. وأمنيته لمحمد صلاح

تحدث حسام حسن، مدرب منتخب مصر، عنه عدة أمور بعد الفوز على إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026.

