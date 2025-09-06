عبر وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، عن سعادته بعد بلوغ منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وتأهل منتخب المغرب إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعدما اكتسح النيجر 5-0 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة بالجولة السابعة من منافسات المجموعات الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، محققا العلامة الكاملة من مبارياته الـ6 التي خاضها بالتصفيات حتى الآن.

تصريحات الركراكي

وقال الركراكي في تصريحات عقب المباراة: "لقد استحق منتخب المغرب التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، والجميل أنه جاء من مركب الأمير مولاي عبد الله".

وأضاف: "مبروك للاعبين الذين حققوا ستة انتصارات متتالية، ورغم أن مواجهة منافس بعشرة لاعبين، فإنه ليس أمرا سهلا، نحن في بداية الموسم، والمهم هو تحقيق الفوز في هذا الملعب الرائع".

وتابع: "كمغربي أحلم دائما أن أرى بلدنا في كأس العالم، وهذا ما تحقق اليوم بعدما أصبح المنتخب يتصدر المجموعة".

وأتم مدرب المغرب تصريحاته: "الآن سيتجه تركيزنا إلى كأس أمم أفريقيا، حيث تنتظرنا مواجهة أمام تنزانيا في التصفيات، ونتطلع إلى إنهاء مشوارنا بانتصار جديد، رغم أن المباراة لن تكون سهلة".

أول المنتخبات الأفريقية

أصبح المنتخب المغربي أول المنتخبات الأفريقية المتأهلة لبطولة كأس العالم التي تقام في أمريكا والمكسيك وكندا.

على جانب آخر فإن المغرب هو ثاني المنتخبات العربية المتأهلة لمونديال العام المقبل، بعد الأردن.

