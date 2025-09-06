علق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على الفوز الذي حققه منتخب مصر على إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026.

وتفوق منتخب مصر على إثيوبيا بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتضم المجموعة الأولى في التصفيات المونديالية كل من مصر، بوركينا فاسو، سيراليون، غينيا بيساو، إثيوبيا، وجيبوتي.

وقال الموقع الرسمي للكاف في تقرير له إن منتخب مصر دخل مواجهة إثيوبيا مضغوطا من أجل تحقيق الفوز.

وأضاف أن مصر قدمت أداءً قويًا ضد إثيوبيا في القاهرة، حيث سيطر الفراعنة على مجريات اللعب.

وأكمل أن منتخب مصر استطاع أن يصنع الفارق قبل نهاية الشوط الأول بفضل ركلتي جزاء سجلهما محمد صلاح وعمر مرموش.

وأوضح تقرير كاف أن في الشوط الثاني، حافظ فريق حسام حسن على تقدمه، مُحافظًا على نظافة شباكه أمام إثيوبيا.

وأكد أيضًا أن مصر حافظت على فارق خمس نقاط مع بوركينا فاسو قبل ثلاث مباريات من نهاية المباراة، حيث اقترب الفراعنة من التأهل لكأس العالم 2026.

ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على إثيوبيا

ما زال منتخب مصر يحتفظ بصدارة مجموعته الأولى في تصفيات كأس العالم بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة عقب الفوز على إثيوبيا.

واقتربت مصر كثيرًا من التأهل إلى مونديال 2026 وذلك قبل 3 جولات من نهاية التصفيات.

ويأتي بوركينا فاسو وصيفًا بـ14 نقطة قبل مواجهة مصر المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة من التصفيات.

ويستطيع منتخب مصر أن يحسم تأهله رسميًا إلى كأس العالم حال الفوز على بوركينا فاسو.

