للإعلان معنا سياسة الخصوصية
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

على متن طائرة خاصة.. منتخب مصر يحدد موعد السفر إلى بوركينا فاسو

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:23 م 06/09/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر عن موعد السفر إلى بوركينا فاسو استعدادًا لمواجهتها في تصفيات كأس العالم 2026.

ويخوض منتخب مصر مواجهة مرتقبة ضد بوركينا فاسو في السابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

للتعرف على ترتيب مجموعة مصر في التصفيات كاملًا اضغط هنا

وقال إبراهيم حسن عبر الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة إن منتخب مصر سيتوجه في الرابعة عصر غدًا الأحد إلى بوركينا فاسو.

وأضاف أن منتخب مصر سيتوجه لبوركينا على متن طائرة خاصة في رحلة تستغرق أكثر من 6 ساعات .

وأشار مدير منتخب مصر أن المنتخب سيخوض تدريب صباح غدًا الأحد باستاد القاهرة ثم السفر بعدها لبوركينا فاسو.

ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة بوركينا فاسو

ما زال منتخب مصر يحتفظ بصدارة مجموعته الأولى في تصفيات كأس العالم بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة عقب الفوز على إثيوبيا.

واقتربت مصر كثيرًا من التأهل إلى مونديال 2026 وذلك قبل 3 جولات من نهاية التصفيات.

ويأتي بوركينا فاسو وصيفًا بـ14 نقطة قبل مواجهة مصر المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة من التصفيات.

ويستطيع منتخب مصر أن يحسم تأهله رسميًا إلى كأس العالم حال الفوز على بوركينا فاسو.

للتعرف على مواعيد مباريات الجولة الثامنة اضغط هنا

منتخب مصر تصفيات كأس العالم إبراهيم حسن ترتيب مجموعة مصر

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

التعليقات

