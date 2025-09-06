كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر عن موعد السفر إلى بوركينا فاسو استعدادًا لمواجهتها في تصفيات كأس العالم 2026.

ويخوض منتخب مصر مواجهة مرتقبة ضد بوركينا فاسو في السابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وقال إبراهيم حسن عبر الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة إن منتخب مصر سيتوجه في الرابعة عصر غدًا الأحد إلى بوركينا فاسو.

وأضاف أن منتخب مصر سيتوجه لبوركينا على متن طائرة خاصة في رحلة تستغرق أكثر من 6 ساعات .

وأشار مدير منتخب مصر أن المنتخب سيخوض تدريب صباح غدًا الأحد باستاد القاهرة ثم السفر بعدها لبوركينا فاسو.

ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة بوركينا فاسو

ما زال منتخب مصر يحتفظ بصدارة مجموعته الأولى في تصفيات كأس العالم بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة عقب الفوز على إثيوبيا.

واقتربت مصر كثيرًا من التأهل إلى مونديال 2026 وذلك قبل 3 جولات من نهاية التصفيات.

ويأتي بوركينا فاسو وصيفًا بـ14 نقطة قبل مواجهة مصر المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة من التصفيات.

ويستطيع منتخب مصر أن يحسم تأهله رسميًا إلى كأس العالم حال الفوز على بوركينا فاسو.

