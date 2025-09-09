كلف هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم نائبه خالد الدرندلي لمرافقة بعثة منتخب مصر الأول إلى بوركينا فاسو بعد إصابته بنوبة برد.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب بوركينا فاسو، في مباراة قد تحسم رسميًا تأهل الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو، تقام يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب 4 أغسطس، في العاصمة واجادوجو، لحساب مواجهات الجولة الثامنة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026.

جدول ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

أبو ريدة يكلف الدرندلي بمرافقة بعثة منتخب مصر

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، بيانا رسميا، يؤكد خلاله أن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، كلف نائبه خالد الدرندلي لمرافقة منتخب مصر إلى بوركينا فاسو.

ويأتي تكليف الدرندلي بمرافقة منتخب مصر إلى بوركينا فاسو، بعد تعرض هاني أبو ريدة لنزلة برد حذر منها الأطباء من خطورة اختلاطه بأعضاء البعثة التي ينتظرها مباراة مهمة يوم الثلاثاء المقبل في تصفيات كأس العالم.

بوركينا فاسو.. البوابة الذهبية لتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم

ويتوجه منتخب مصر إلى بوركينا فاسو، في الرابعة عصر اليوم الأحد، استعدادا للمواجهة المرتقبة بين المنتخبين في تصفيات كأس العالم 2026.

وكان منتخب مصر حقق الفوز على نظيره إثيوبيا، يوم الجمعة الماضي، بنتيجة (2-0) ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

منتخب مصر يحدد موعد السفر إلى بوركينا فاسو