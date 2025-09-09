المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

3 0
14:30
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

- -
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
18:00
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

- -
21:45
نابولي

نابولي

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
21:00
القادسية

القادسية

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

- -
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

من "الوطن أو الموت" إلى "عشب جديد".. كيف تغير ملعب مباراة بوركينا فاسو ومصر؟ (صور)

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:14 م 07/09/2025
  • عرض 13 صورة
    galleryImg
  • عرض 13 صورة
    galleryImg
  • عرض 13 صورة
    galleryImg
  • عرض 13 صورة
    galleryImg
  • عرض 13 صورة
    galleryImg
  • عرض 13 صورة
    galleryImg
  • عرض 13 صورة
    galleryImg
  • عرض 13 صورة
    galleryImg
  • عرض 13 صورة
    galleryImg
  • عرض 13 صورة
    galleryImg
  • عرض 13 صورة
    galleryImg
  • عرض 13 صورة
    galleryImg
  • عرض 13 صورة
    galleryImg

يعود ملعب 4 أغسطس في مدينة واجادوجو للحياة، بعد إغلاقه منذ عام 2021، حيث يستضيف مباراة بوركينا فاسو ومصر، في الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

يتسع لـ 30 ألف متفرج.. معلومات عن ملعب مباراة مصر وبوركينا فاسو

وتعد هذه هي أول مباراة رسمية يستضيفها استاد 4 أغسطس، الذي يتسع لـ 30 ألف متفرج، بعدما استضاف لقاء ودي في شهر أغسطس الماضي، بين قوات الدفاع والأمن أمام نجوم كرة القدم الأفريقية، وسجل صامويل إيتو أول هدف على هذا الملعب.

وكشفت مواقع صحفية محلية في بوركينا فاسو، عن التغييرات التي شهدها استاد 4 أغسطس، حيث عند دخول البوابتين الشرقية والغربية للملعب، تُستقبل الزوار بلافتة كبيرة تحمل اسم "واجادوجو"، مثبتة على أرضية الملعب في قلب العاصمة، وعلى الجانب الغربي، يُزيّن المدخل الرسمي لوحتان جداريتان ضخمتان للقائد العسكري السابق توماس سانكارا، مصحوبتين بالشعار الوطني: "الوطن أو الموت، سننتصر"، تعلوها لافتة "ملعب 4 أغسطس".

عائد للحياة بعد سنوات.. ملعب مباراة مصر وبوركينا فاسو لغز تصفيات المونديال

وتتكون أرضية الملعب من نوعين من العشب، وهما عشب برمودا سينودون الطبيعي، والباسبالم (أنواع تتحمل الجفاف)، ويتميز عشب ملعب 4 أغسطس الجديد بقدرته على التكيف مع الظروف المناخية القاسية، كما يحتوي على نظام ري آلي، وسيتم تركيب شاشات في جميع أنحاء الملعب.

"واي فاي" وترقية حجم الإضاءة.. تغييرات في ملعب 4 أغسطس

ووفقًا لتوصيات الاتحاد الأفريقي، تم ترقية حجم الإضاءة الكاشفة في ملعب 4 أغسطس من مستوى 1200 إلى 1800 لوكس، بينما يتطلب معيار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 2000 لوكس، وهو هدف تعمل بوركينا فاسو على تحقيقه.

تتسع مقصورة الصحفيين لـ 129 مقعدًا، كما يتوفر للمعلقين التلفزيونيين والإذاعات ستة أكشاك بث، ويتميز الملعب بمركز إعلامي مجهز بالكامل، وكابينة صحفية، وقاعة مؤتمرات واسعة لإجراء المقابلات بعد المباريات، ولأسباب أمنية تم تركيب 140 كاميرا مراقبة.

ويحتوى ملعب مباراة بوركينا فاسو ومصر، على أربع غرف تبديل ملابس، موزعة وفقًا للمعايير المحلية والدولية، بالإضافة إلى غرفة مخصصة للفحص الخاص بلجنة مكافحة المنشطات.

وأُعيد تصميم غرف الملابس في ملعب 4 أغسطس، لتضم كل غرفة تبديل ملابس غرف تدليك ودورات مياه حديثة، مما يوفر راحة مثالية للاعبين والمسؤولين، حسبما وصفت المواقع المحلية، كما أصبح مزودًا بخدمة واي فاي كاملة، وهي الأولى من نوعها في تاريخه.

صالات خاصة ومجمع رياضي متكامل.. تعرف على محيط ملعب مباراة مصر وبوركينا فاسو

يضم ملعب 4 أغسطس الآن صالتين لكبار الشخصيات، مع صالات مخصصة للسلطات العليا، بما في ذلك رئيس بوركينا فاسو، وأعضاء الحكومة، وممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والاتحاد الدولي لكرة القدم.

كما تتوفر صالتان خاصتان، تتسع كل منهما لحوالي ثلاثين شخصًا، يتم السماح بإيجارهما، لمنح فرصة للضيوف لمشاهدة المباريات مع العائلة أو الأصدقاء.

وتحول محيط الملعب إلى مجمع رياضي متكامل، حيث يوجد ملعب تدريب بعشب صناعي، وملعبان لكرة السلة، وملعب لكرة اليد، وملعبان للتنس يمكن استخدامهما أيضًا للكرة الطائرة، وخمسة مستشفيات.

لمشاهدة صور من ملعب المباراة اضغط هنا أو طالع الألبوم المرفق بالأعلى..

بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
أخبار إحصائيات
منتخب مصر ملعب مباراة مصر وبوركينا استاد 4 أغسطس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg