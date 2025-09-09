يعود ملعب 4 أغسطس في مدينة واجادوجو للحياة، بعد إغلاقه منذ عام 2021، حيث يستضيف مباراة بوركينا فاسو ومصر، في الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

يتسع لـ 30 ألف متفرج.. معلومات عن ملعب مباراة مصر وبوركينا فاسو

وتعد هذه هي أول مباراة رسمية يستضيفها استاد 4 أغسطس، الذي يتسع لـ 30 ألف متفرج، بعدما استضاف لقاء ودي في شهر أغسطس الماضي، بين قوات الدفاع والأمن أمام نجوم كرة القدم الأفريقية، وسجل صامويل إيتو أول هدف على هذا الملعب.

وكشفت مواقع صحفية محلية في بوركينا فاسو، عن التغييرات التي شهدها استاد 4 أغسطس، حيث عند دخول البوابتين الشرقية والغربية للملعب، تُستقبل الزوار بلافتة كبيرة تحمل اسم "واجادوجو"، مثبتة على أرضية الملعب في قلب العاصمة، وعلى الجانب الغربي، يُزيّن المدخل الرسمي لوحتان جداريتان ضخمتان للقائد العسكري السابق توماس سانكارا، مصحوبتين بالشعار الوطني: "الوطن أو الموت، سننتصر"، تعلوها لافتة "ملعب 4 أغسطس".

عائد للحياة بعد سنوات.. ملعب مباراة مصر وبوركينا فاسو لغز تصفيات المونديال

وتتكون أرضية الملعب من نوعين من العشب، وهما عشب برمودا سينودون الطبيعي، والباسبالم (أنواع تتحمل الجفاف)، ويتميز عشب ملعب 4 أغسطس الجديد بقدرته على التكيف مع الظروف المناخية القاسية، كما يحتوي على نظام ري آلي، وسيتم تركيب شاشات في جميع أنحاء الملعب.

"واي فاي" وترقية حجم الإضاءة.. تغييرات في ملعب 4 أغسطس

ووفقًا لتوصيات الاتحاد الأفريقي، تم ترقية حجم الإضاءة الكاشفة في ملعب 4 أغسطس من مستوى 1200 إلى 1800 لوكس، بينما يتطلب معيار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 2000 لوكس، وهو هدف تعمل بوركينا فاسو على تحقيقه.

تتسع مقصورة الصحفيين لـ 129 مقعدًا، كما يتوفر للمعلقين التلفزيونيين والإذاعات ستة أكشاك بث، ويتميز الملعب بمركز إعلامي مجهز بالكامل، وكابينة صحفية، وقاعة مؤتمرات واسعة لإجراء المقابلات بعد المباريات، ولأسباب أمنية تم تركيب 140 كاميرا مراقبة.

ويحتوى ملعب مباراة بوركينا فاسو ومصر، على أربع غرف تبديل ملابس، موزعة وفقًا للمعايير المحلية والدولية، بالإضافة إلى غرفة مخصصة للفحص الخاص بلجنة مكافحة المنشطات.

وأُعيد تصميم غرف الملابس في ملعب 4 أغسطس، لتضم كل غرفة تبديل ملابس غرف تدليك ودورات مياه حديثة، مما يوفر راحة مثالية للاعبين والمسؤولين، حسبما وصفت المواقع المحلية، كما أصبح مزودًا بخدمة واي فاي كاملة، وهي الأولى من نوعها في تاريخه.

صالات خاصة ومجمع رياضي متكامل.. تعرف على محيط ملعب مباراة مصر وبوركينا فاسو

يضم ملعب 4 أغسطس الآن صالتين لكبار الشخصيات، مع صالات مخصصة للسلطات العليا، بما في ذلك رئيس بوركينا فاسو، وأعضاء الحكومة، وممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والاتحاد الدولي لكرة القدم.

كما تتوفر صالتان خاصتان، تتسع كل منهما لحوالي ثلاثين شخصًا، يتم السماح بإيجارهما، لمنح فرصة للضيوف لمشاهدة المباريات مع العائلة أو الأصدقاء.

وتحول محيط الملعب إلى مجمع رياضي متكامل، حيث يوجد ملعب تدريب بعشب صناعي، وملعبان لكرة السلة، وملعب لكرة اليد، وملعبان للتنس يمكن استخدامهما أيضًا للكرة الطائرة، وخمسة مستشفيات.

لمشاهدة صور من ملعب المباراة اضغط هنا أو طالع الألبوم المرفق بالأعلى..