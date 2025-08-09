يشهد اليوم الاثنين الموافق 9 سبتمبر، بعض المباريات الخاصة بتصفيات كأس العالم 2026، سواء في أفريقيا أو أوروبا.

ومن أبرز مباريات اليوم، في تصفيات أفريقيا، لقاء تونس وغينيا الاستوائية، والجزائر وغينيا، وغانا ومالي، ضمن الجولة الثامنة.

بينما هناك بعض المباريات المنتظرة في تصفيات أوروبا، حيث يلعب منتخب إيطاليا أمام الكيان الصهيوني، وسويسرا أمام سلوفينيا، وكرواتيا أمام الجبل الأسود.

وإليكم أبرز المباريات

تصفيات أفريقيا - كأس العالم

غينيا الاستوائية - تونس - الساعة 4 مساءً.

زامبيا - المغرب - الساعة 4 مساءً.

غينيا - الجزائر - الساعة 7 مساءً.

غانا - مالي - الساعة 10 مساءً.

تصفيات أوروبا - كأس العالم

كوسوفو - السويد - الساعة 9:45 مساءً - بي إن سبورتس HD6.

اليونان - الدنمارك - الساعة 9:45 مساءً - بي إن سبورتس HD4.

سويسرا - سلوفينيا - الساعة 9:45 مساءً - بي إن سبورتس HD5.

الكيان الصهيوني - إيطاليا - الساعة 9:45 مساءً - بي إن سبورتس HD2.

كرواتيا - الجبل الأسود - الساعة 9:45 مساءً - بي إن سبورتس HD1.