كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

جدول مباريات اليوم.. تصفيات كأس العالم في أوروبا وأفريقيا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

09:59 ص 08/09/2025
منتخب إيطاليا

إيطاليا

يشهد اليوم الاثنين الموافق 9 سبتمبر، بعض المباريات الخاصة بتصفيات كأس العالم 2026، سواء في أفريقيا أو أوروبا.

ومن أبرز مباريات اليوم، في تصفيات أفريقيا، لقاء تونس وغينيا الاستوائية، والجزائر وغينيا، وغانا ومالي، ضمن الجولة الثامنة.

بينما هناك بعض المباريات المنتظرة في تصفيات أوروبا، حيث يلعب منتخب إيطاليا أمام الكيان الصهيوني، وسويسرا أمام سلوفينيا، وكرواتيا أمام الجبل الأسود.

طالع جدول مباريات اليوم

وإليكم أبرز المباريات

تصفيات أفريقيا - كأس العالم

غينيا الاستوائية - تونس - الساعة 4 مساءً.

زامبيا - المغرب - الساعة 4 مساءً.

غينيا - الجزائر - الساعة 7 مساءً.

غانا - مالي - الساعة 10 مساءً.

تصفيات أوروبا - كأس العالم

كوسوفو - السويد - الساعة 9:45 مساءً - بي إن سبورتس HD6.

اليونان - الدنمارك - الساعة 9:45 مساءً - بي إن سبورتس HD4.

سويسرا - سلوفينيا - الساعة 9:45 مساءً - بي إن سبورتس HD5.

الكيان الصهيوني - إيطاليا - الساعة 9:45 مساءً - بي إن سبورتس HD2.

كرواتيا - الجبل الأسود - الساعة 9:45 مساءً - بي إن سبورتس HD1.

تصفيات كأس العالم كأس العالم الجزائر إيطاليا تصفيات أفريقيا تصفيات أوروبا مواعيد مباريات اليوم جدول مباريات اليوم مباريات اليوم الاثنين

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

